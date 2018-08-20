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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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20.08.2018 - 09:08, Son Güncelleme:

PKK’lının maillerinde ortaya çıktı: ‘Fare gibi deliğe sıkıştık’

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PKK’lının maillerinde ortaya çıktı: ‘Fare gibi deliğe sıkıştık’

Amanoslar’da 8 ayda 52 terörist öldürüldü. Ölü ele geçen sözde bölge sorumlusu Seyithan Sinet’in“Fare gibi bir deliğe sıkıştık” yazdığı e-mail de PKK’nın düştüğü durumu gözler önüne serdi.

PKK'nın Suriye'den Güneydoğu'ya geçiş için kullandığı ve Akdeniz'e en uç çıkış noktası olması nedeniyle örgüt için büyük önem taşıyan Amanoslar bölgesindeki yapılanmasına büyük darbe vuruldu. Son 8 ayda, mavi ve gri listede yer alanların da dahil olduğu 52 terörist etkisiz hale getirildi. Örgütün yaşadığı panik ve çaresizlik ise telsiz mesajlarına da yansıyor.

SİHA'LAR VURDU

Sabah’tan Sırrıberk Arslan’ın haberine göre; Son olarak geçen 11 Temmuz'da, Amanos Dağları'nın eteklerinde bulunan Osmaniye'nin Küllü köyü yakınlarında, eylem kararı almak için saha toplantısı yaptıkları sırada İHA'larla tespit edilen 18 terörist, hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Kimlikleri belirlenen teröristlerden Agit İdegi kod adlı İbrahim Durgun, Ali Amed kod adlı Metin Aysel, Dağistan Demhat kod adlı Lokman Beydoğan, Devriş Roni kod adlı Mehmet Çukurlu, Karker Toldından kod adlı Ömer Çevik, Serdem Welat kod adlı Mehmet Sıddık Yakar ve Delil Çarçela kod Hasan Veysi'nin, Erzin, Osmaniye, Dörtyol, Arzuz, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Samandağ gruplarının sorumluları oldukları belirlendi.

'BAŞIMIZI ÇIKARAMADIK'

Toplantı halindeyken öldürülen teröristlerin üzerlerinden çıkan yazılı ve dijital belgelerdeki şifreler, istihbarat birimlerinin titiz çalışmasıyla deşifre edildi. Grup sorumlularının bölgede yaptıkları hain eylemleri gün gün not ettikleri belirlendi. Ele geçen belgeler arasında operasyonlar nedeniyle bölgede sıkışan teröristlerin son dönemde kendi aralarında ve Kandil'deki örgüt yönetimiyle mail yoluyla haberleştiklerini ortaya koydu.

4 milyon ödüllü listede aranırken, 6 Nisan'da 6 korumasıyla birlikte öldürülen, örgütün sözde Amanos saha sorumlusu "Vedat Amed" kod adlı Seyithan Sinet'in, öldürülmeden 1 hafta önce örgüt yöneticileri Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık ve Mustafa Karasu'ya gönderdiği mailde, "Bilmelisiniz ki telsize dahi konuşamayacak kadar zor durumdayız. Askerden ve hava araçlarından kaçmak için fare gibi deliklere giriyoruz. Son 20 gündür 6 heval (arkadaş) ile girdiğim delikten başımı bile dışarı çıkartamıyorum. TC askerinin Afrin'e operasyona başlamasıyla birlikte çevremizdeki çember her geçen gün daralmaya başladı. Eylemsizliğimiz beceriksizliğimizden değil. TC askerini bugüne kadar görülmemiş bir şekilde yaptığı baskıdandır. Yiyecek lokma bulamaz hale geldik. Bir parça ekmek bir şarjör çekirdek kadar değerli oldu. Bu sahada böyle durumdayız" yazdığı ortaya çıktı.

YAPTIKLARI EYLEMLER NOT DEFTERİNDEN ÇIKTI

17 Ekim 2014: İskenderun'da orman yolunu yapan şirketin araçları kundaklanarak yakıldı.

30 Temmuz 2015: Arsuz'daki Kisecik 220'nci Hava Radar Kıta Komutanlığı'na hafif ve ağır makinalı silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

4 Ağustos 2015: İskenderun'da arazide olan askeri birliğe saldırı yapıldı.

11 Ağustos 2015: İskenderun'da patlayıcı maddeyle yüksek gerilim hattına sabotaj yapıldı. Bölgeye gelen TEİAŞ ekibinin, yola döşenen EYP'ye basmaları sağlandı. 2 kişin yaralandı.

15 Ağustos 2015: Belen İlçe Jandarma Komutanlığı'na silahlı saldırı gerçekleştirildi.

01 Mart 2016: Payas'ta yüksek gerilim hattına sabotaj gerçekleştirildi.

15 Mart 2016: Hassa'da askeri aracın geçişi sırasında EYP patlatıldı.

11 Temmuz 2016: Dörtyol'da internet verici direğine sabotaj gerçekleştirildi.

14 Ekim 2016: Hassa'da arazide olan askeri birliğe saldırı yapıldı.

25 Ekim 2016: Dörtyol'da bulunan taş ocağı şantiyesindeki 1 iş makinası ile 11 kamyon yakıldı.

9 Haziran 2017: İskenderun'da Jandarma Asayiş Komando Bölüğü'ne silahlı saldırı gerçekleştirildi.

17 Ağustos 2017: İskenderun'da araziye çıkan askeri birliğe saldırıda bir asker öldürüldü.

19 Ekim 2017: Samandağ'da Çevlik Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına silahlı saldırı gerçekleştirildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (20.08.2018)
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