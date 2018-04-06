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    PKK'lılar Avrupa Konseyi binasına saldırdı

    AA
    06.04.2018 - 00:22 | Son Güncelleme:

    Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi binası, terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının saldırısına uğradı.

    AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Konseyin birçok kuruluşunun çalışmalarını sürdürdüğü Agora binasına zorla giren terör örgütü yandaşları polisle çatışarak binaya zarar verdi.

    Yaklaşık 30 kişinin güvenlik kontrolünü aşarak Avrupa Konseyinin ek binası Agora'ya girerek, 600'e yakın kişinin çalıştığı binaya terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması yönünde bir döviz astıkları belirtildi. Terör örgütü yandaşlarının çok sıkı korunan ve manyetik kartlarla açılan güvenlik bariyerini nasıl geçtikleri bilinmezken, çevredeki Fransız polisinin gruba geç müdahale ettiği ifade ediliyor.

    Binanın camlarını kıran terör örgütü yandaşlarının, ardından polisin müdahalesiyle uzaklaştırıldığı, çalışanların ve eğitim için Agora binasında bulunan birçok ülkeden uzmanın ise güvenlik önlemi çerçevesinde binanın başka katlarına götürüldüğü öğrenildi.

    PYD/PKK yandaşları daha önce de Avrupa Konseyi binalarına saldırıda bulunmuş ve maddi hasar vermişti.

    Konseyin girişindeki araç parkında terör örgütü bayrakları ve PKK elebaşı Öcalan posterleriyle uzun zamandan bu yana toplanarak gösteri düzenleyen PYD/PKK yandaşlarına Fransız makamlarının müdahalede bulunmaması tepkiye neden olmuştu.

    Etiketler: PYD-PKK , Fransa , gündem
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