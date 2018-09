PKK'lı teröristten kan donduran ifadeler!

Diyarbakır Valiliği, hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçlarından yakalama kararı bulunan terörist, İl Jandarma Komutanlığına silahsız ve teçhizatsız teslim olduğunu açıkladı. Terör örgütüne 2011 yılında katıldığı ve Diyarbakır kırsalında faaliyet gösterdiği belirlenen terörist, örgüt içinde yaşanan kötü muameleler ve örgütten kopuşlara ilişkin itiraflarda bulundu. Terörist, ifadesinde ailevi sorunlar yaşadığı uyuşturucu bağımlısı ve işsiz olduğunu büyük bir boşlukta bulunduğu dönemde terör örgütü PKK’nın zaafından faydalandığını ifade etti. İş imkanı ve ayda 2 bin dolar para karşılığında kandırıldığını kaydeden terörist Irak'a gittiğinde böyle bir durum olmadığını, gençlerin kandırıldığını gördüğünü söyledi.



“Elemanların kendilerine köle olmalarını istiyorlar”



Irak'taki kampların bir insanın yaşayabileceği yerler olmadığını aktaran terörist, “O kamplarda kalan kim olursa olsun sağlıklı bir şekilde çıkmıyor. Pislikten, kötü kokudan, hastalıktan dolayı oradaki elemanların başına gelmeyen kalmıyor. Günlük olarak yaptıkları sadece örgüte hizmet eden, örgüte kölelik yapanlar tarafından yeni katılanlara örgüt propagandası yapmak. Sadece oradaki elemanın durabilmesi, kaçmaması, kalıp onlara hizmet etmesi veya köle olabilmesi için böyle bir uygulama günlük olarak yapılmaktadır” dedi.



“Örgüte güven ve inanç birçok yerde bitti”



Geçen yıllara oranla halkın, toplumun PKK terör örgütüne karşı tavrının çok değiştiğini, eskiye göre PKK'ya güvenin çok düştüğünü açıklayan terörist, “Hatta şöyle diyebilirim, birçok yerde örgüte güven, inanç tamamıyla yok. Bu da PKK terör örgütünün o kirli, çirkin yüzünü göstermektedir. Toplumumuz, halkımız bunu çok iyi biliyor. Terör örgütünün ilk çıkışından günümüze kadar yaptığı tüm katliamlar, faili meçhuller cinayetler, bunların hepsi açığa çıkmaktadır. Artık toplumumuz, bunu görüyor. Bu yüzden artık sırtını PKK’ya tamamen dönmektedir. Güven hiç yok, inanç hiç yok, bu daha da azalacak. Halkımız, toplumumuz bunu çok iyi görüyor ve eminim ki bunu çok daha iyi değerlendirecek. Güvenlik güçlerimizin yaptığı başarılı operasyonlar ortada. Kaçmak isteyen birçok kişi var örgüt içinde. Katılım bayağı azaldı, bir elin parmak sayısını geçmeyecek kadar azaldı. Eskiye göre katılım hiç olmuyor. Terör örgütüne güven çok azaldı, güven yok artık çünkü PKK amacı olmayan, sadece uluslararası güçlere karşı hamallık, kölelik yaparak buradaki ayağını oluşturmaktadır. Gençlerimiz, halkımız zaten artık bunu görüyor. Bu yüzden de artık kandırılmıyorlar. Bilinçli bir gençlik yapımız, halkımız var. Terör örgütünün vadettiği ne olursa olsun artık ona inanmayıp, güvenmeyip, ailesini, vatanını, devletini, toprağını bırakmayıp, kendi yurdunda, toprağında, kendi ayakları üzerinde herkes yaşamayı benimsiyor. PKK terör örgütü hiçbir zaman istediği sonuca nicelik olarak ulaşmayacak. PKK terör örgütü bu saatten sonra kimseye zarar veremez, son saniyelerini yaşıyor” diye konuştu.



“Örgüt kaçacak kişiyi tespit ettiği zaman infaz ediyor”



Örgütten kopmaların, kaçışların olduğunu dile getiren terörist, bunun da PKK'nın ne kadar zayıfladığını gösterdiğini söyledi. Hiçbir örgüt elemanın bir başkasına güvenip de kaçıyorum diyemeyeceğini çünkü örgütün kaçanı tespit ettiği zaman ve kaçmaya teşebbüs edeceğini tespit ettiği zaman infaz ettiğini anlatan şu ifadeleri kullandı:



“Bu, PKK'nın tarihinde de var. Bu, PKK'nın çirkin, kötü yüzünü göstermektedir. Bu, PKK'nın doğasında var, insanları infaz etmek, tecavüz etmek, sonra öldürmek. Öldürülen hiçbir kişinin ailesine de haber vermedi. Binlerce insanı infaz edip, öldürüp taşların altına gömdüler, insanların, ailelerinin haberi yok. Artık bunu herkesin bilmesi gerekiyor. PKK çok büyük infazlar yaptı, kendi elemanlarını dahi infaz etti, bunu gençlerin, ailelerin, toplumun bilmesi gerekiyor. Örgüte katıldığım için ailem her aile gibi büyük üzüntü yaşadı. Ailemle görüştüğüm zaman beni ne kadar aradıklarını, ne kadar üzüldüklerini, acı çektiklerini, gözyaşı döktüklerini hepsini anlattılar. PKK terör örgütü tarafından nasıl düşürüldüklerini, nasıl tehdit edildiklerini, geri itildiklerini ve bir daha aramamaları gerektiğinin söylendiğini anlattılar. Gençlere terör örgütü PKK'ya güvenmemeleri çağrısında bulunuyorum. Hiçbir gencimiz PKK terör örgütüne katılmasın, vadettiklerine kanmasın, güvenmesin, ailesini, vatanını, toprağını, devletini bırakıp gitmesin. Sorun ne olursa olsun sadece devletine sığınsın, devletinden yardım istesin. Devletimiz iş imkanı sunar, bizi sever, kucaklar. PKK terör örgütüne katılmak isteyen veya onların içinde yer alan herkese şunu söylemek istiyorum: Lütfen gelin, teslim olun. Devletimize sığının. PKK terör örgütünün devletimize yönelik yaptığı kara propagandaları unutun, öyle bir şey yok. Devletimiz her zaman bizi saymıştır, sevmiştir. Tüm gençlerin bunu bilmesi gerekiyor. Şu an orada yer alanlar da bir an önce gelip teslim olsunlar, orada kalmasınlar. Orada, ölümden, gözyaşından ve acıdan başka hiçbir şey yok. Kaçmak isteyen birçok kişi var örgüt içinde. Pişman oldum, cesaretimi toplayıp yüce devletimize sığındım. Teslim olmak isteyenler hiç korkmasınlar."