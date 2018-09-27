Teröristlerle çatışma çıktı! Kritik isim yaralı olarak yakalandı
Şırnak’ın Beyttüşebap ilçesinde güvenlik kuvvetleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada İran uyruklu olduğu belirtilen sözde üst düzey bölge sorumlusu bir terörist yaralı olarak ele geçirilirken 1 terörist ise etkisiz hale getirildi. Ayrıca Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Edinilen bilgilere göre güvenlik güçleri, Beytüşşebap ilçesi Yeşilöz Yaylası Faraşin bölgesinde bir grup terörist tespit etti. Askerlerin bölgeye sevk edilmesi ile teröristlerle sıcak çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada sözde üst düzey bölge sorumlusu bir terörist, yaralı olarak ele geçirildi.
Yaralı terörist Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada teröristin 2003 yılında İran’dan PKK’ya katıldığı belirtildi.
TUNCELİ'DE TERÖR OPERASYONU
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin Mazgirt ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat (JÖH) timlerince teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubunun, JÖH'ler tarafından etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların, azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
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