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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Nedim KOVAN/DHA
14.11.2018 - 12:01, Son Güncelleme:

PKK'lı teröristlerin kâbusu oldular!

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KARADENİZ’de, 4 yıldır yürütülen terör operasyonlarında PKK’nın 22 kişilik sözde ’Karadeniz Açılım Grubu’nun tamamı etkisiz hale getirildi. Grupta yer alan 22 teröristin 15’i operasyonlarda öldürülürken, 3’ü teslim oldu, 4’ü ise yaralı olarak ele geçirildi. 15 Temmuz 2016’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı Marmaris’teki otele saldıran darbeci askerleri yakalayan İzmir Bornova Komando Tugayı’ndaki Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timleri geçici görevle katıldıkları Karadeniz’deki operasyonlarda PKK’lı teröristlere karşı büyük başarı elde etti. JÖH timi, PKK’nın sözde ’Karadeniz Açılım Grubu’nun etkisiz hale getirilmesinde de büyük rol oynadı.

İstihbarat birimleri tarafından alınan telsiz kestirmesi ve örgütsel dokümanların ele geçirilmesiyle, sözde ’Karadeniz Açılım Grubu’ Giresun Kümbet Yaylası kırsalında deşifre oldu. 2016 yılında eylemlerini arttıran, mayıs ayında Giresun Çaldağ karakolu ile temmuz ayında Mesudiye Topçam bölgesinde operasyondaki askerlere saldırarak 1’i astsubay, 3’ü er olmak üzere 4 askeri şehit eden teröristler, operasyonların yoğunlaşması üzerine Ordu kırsalından Samsun ve Tokat’a kaçamayınca kış üstlenmesi için Sivas’a yöneldi. PKK’lı teröristler, özellikle son 3 yıldır aldığı darbelerle bölgede barınamadı. Örgütün, ’Karadeniz Açılım Grubu’ adıyla faaliyet gösterdiği 22 teröristin tamamen etkisiz hale getirilmesiyle, bölgeye takviye gönderilen yeni grupların kış üstlenmesi yapamadan geri kaçtığı belirlendi.   

BORNOVA’DAN GELEN JÖH’LER KARADENİZ’DE

Ordu Mesudiye ve Fatsa komandolarıyla birlikte ilk olarak Mesudiye kırsalında kaçan teröristlerin peşine düşen JÖH timleri, 18 Ağustos 2016’da Gölköy kırsalında PKK’lı 1 teröristi etkisiz hale getirdi. JÖH ve komandolar takibini sürdürerek, 30 Eylül 2016’da Mesudiye-Sivas sınır bölgesinde aralarında PKK’nın sözde Karadeniz Bölge sorumlusunun da yer aldığı 6 teröristi aynı anda etkisiz hale getirdi. Öldürülen 6 teröristten 3’ünün de 300 bin lira ödülle aranan ’Gri kategori’den olduğu belirlendi. Teröristlerin çantalarından çıkan haritalar ve örgütsel dokümanların incelenmesinin ardından, PKK’nın, Ordu kırsalındaki sığınak ve mühimmat depoları da tek tek bulunarak imha edildi. Bulunan sığınak ve depoların, Karadeniz’deki en büyük sığınak deposu olduğu da belirtildi.

GİRESUN VE GÜMÜŞHANE’DE DE DARBE YEDİLER

18 Ekim 2016’da Ordu kırsalından kaçan 1 terörist, Erzincan’da etkisiz hale getirilirken, aynı operasyonda 1 terörist de yaralı ele geçirildi. Giresun Güce kırsalında, 31 Mayıs’ta biri 300 bin lira ödülle ’gri kategori’de aranan 2 terörist öldürüldü. Gümüşhane Kürtün’de, 15 Temmuz’da PKK’nın sözde ’Karadeniz Açılım Grubu lideri’, 4 milyon lira ödülle ’kırmızı kategori’de aranan ’Zeynel’ kod adlı Mehmet Yakışır ile ’Rodi’ kod adlı Levent Dayan, 22 Ağustos’ta, 4 milyon lira ödülle ’kırmızı kategori’de aranan ’Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner ile ’Sorej’ kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun öldürüldü. PKK’nın sözde ’Karadeniz Açılım Grubu’nda yer alan 22 teröristin 15’i, operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3’ü teslim oldu, 4’ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Bölgedeki son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda öldürülen 15 teröristin 2’sinin, 4 milyon lira ödüllü ’kırmızı kategori’de, 6’sının ise 300 bin lira ödüllü ’gri kategori’ ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi.

YAYLALARA SIKI TAKİP

Öte yandan Karadeniz kırsalında, PKK’lı teröristlerin kış üstlenmesinin önlenmesi için güvenlik güçleri, İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli operasyonlarına devam ederken, erzak çalınmalarına karşı da yayla evleri ve çevrelerinin de sıkı takibe aldı. Bölgede birçok eyleme karışan PKKlı teröristlere yönelik yürütülen operasyonlar sürüyor.

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