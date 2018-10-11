PKK'lı teröristlerden "Öldük, bittik" itirafı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPKK'lı teröristlerden "Öldük, bittik" itirafı
GeriGündem PKK'lı teröristlerden "Öldük, bittik" itirafı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
11.10.2018 - 17:14, Son Güncelleme:

PKK'lı teröristlerden "Öldük, bittik" itirafı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PKK'lı teröristlerden "Öldük, bittik" itirafı

Batman Valisi Ahmet Deniz, terör örgütü PKK'ya yönelik mücadeleye ilişkin, "Bunların anladığı dilden mücadelemiz devam edecek. Bunlar onların son çırpınışları. Telsiz konuşmaları geliyor. Konuşmalar, 'Öldük, bittik, perişanız' şeklinde. Bittiklerinin açık göstergesidir." dedi.

Batman Valiliği 2018 yılı İl Koordinasyon Kurulu son toplantısı Vali Deniz Başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Deniz, toplantının açılışında, geçen hafta Gercüş ilçesi kırsalında operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 8 askerin ailelerine başsağlığı diledi, yaralı askere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Üzüldük, üzülmemek elde değil, acımızı yüreğimize gömdük." diyen Deniz, acıları kadar öfkelerinin de büyük olduğunu belirtti. Vali Deniz, "Buradan bir kez daha söylüyorum: Bu hain, kalleşçe saldırıyı yapanlar, bunların işbirlikçileri, bunları destekleyenler, terörü destekleyenler, terörle arasına mesafe koymayan kim varsa bunlara gereği yapılacak." diye konuştu.

Terör örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Deniz, PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu Batman'da 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşün de en güzel tepkilerden biri olduğunu aktardı. Terör örgütlerinin amacının huzuru kaçırmak olduğunu vurgulayan Deniz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Açık ve net bir şekilde söylüyorum, bir tek silahlı terör örgütü mensubu kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Haince, kalleşçe saldırıları bizi yıldıramayacak. Burada herkese görevler düşüyor. Bütün Batmanlı hemşehrilerime söylüyorum, 15 bin kişi al bayraklarıyla 'Kahrolsun PKK' diye meydanlara çıktı. Doğrusu da buydu. Hep beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Bu hainlerin derdi bu ülkenin huzurunu kaçırmak. Bölgemizin, şehrimizin huzurunu kaçırmak. Bizim derdimiz ise hizmet etmek, şehrimizi, bölgemizi daha iyi nasıl yönetip kalkındırabiliriz biz bunun derdindeyiz."

Teröristlerin telsiz konuşmalarını aktardı

PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmalarını aktaran Deniz, telsiz konuşmalarından teröristlerin, terör örgütünün sonunun yakın olduğunun anlaşıldığına dikkati çekti.

Teröristlerle anladıkları dilden mücadele edeceklerini dile getiren Deniz, şunları kaydetti:

"Bunların anladığı dilden mücadelemiz devam edecek. Bunlar onların son çırpınışları. Telsiz konuşmaları geliyor. Konuşmalar, 'Öldük, bittik, perişanız' şeklinde. Bittiklerinin açık göstergesidir. Bazen de böyle tek tük de olsa önlem almamıza rağmen, arazi şartları itibariyle istemediğimiz durumlar da meydana gelebiliyor. Olmaması için daha çok çalışacağız. Bütün amacımız bu terör virüsünü tamamen bu coğrafyadan silmek."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (11.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

DEAŞ'ın Göç ve Lojistik Komitesi sorumlusunun kardeşleri yakalandı

Tartıştığı kocasını uyurken bıçakladı

Babasını öldüren sanığın cezası belli oldu

Çok konuşulan 4 katlı bina yıkılıyor 