PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı: 6 yaralı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı: 6 yaralı
GeriGündem PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı: 6 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Sekvan KÜDEN/ULUDERE (Şırnak) (DHA)
20.10.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı: 6 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı: 6 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde orman işçilerini taşıyan araca PKK'lı teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda 6 işçi yaralandı.

Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyü kırsalındaki Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Berkur Tepe bölgesinde çalışan orman işçilerini taşıyan araca sabah saatlerinde PKK'lı teröristler roketli saldırı düzenlendi. 

Olayın ardından bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınan yaralılar, Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı içerisinde bulunan hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede operasyonun başlatıldığı bildirildi.

YARALI SAYISI 6 OLDU

Şırnak'ın Uludere ilçesinde orman işçilerini taşıyan araca PKK'lı teröristlerin roketatarla düzenlediği saldırıda yaralı sayısının 6 olduğu belirtildi.

Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek, Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tedavi gören, aynı zamanda akrabaları olan yaralıları ziyaret etti. Ömer Benek ile oğlu Ethem Benek, Mehmet Benek, Yakup Benek, Ramazan Babat ve Mahmut Babat'ın sağlık durumları hakkında bilgi alan Cevher Benek, bitme noktasına gelen terör örgütünün savunmasız insanlara saldırmaya başladığını söyledi.

Benek, "Biz terör örgütü PKK’yı şiddetle, lanetle kınıyoruz. Bütün Uludere halkı artık onları istemiyor. Terörü değil, huzuru istiyorlar. Bu birlik ve beraberliğimiz onların işine gelmiyor. Huzursuzluk veriyor onlara. Onlar korku salmaya çalışıyorlar. Ama onların ne füzesi, ne bombası, ne katliamı, 40 yıldır bizleri bu yoldan bu çizginden döndürmedi, döndüremeyecekler" dedi.

Yakınlarını hastanede ziyaret eden Şükrü Benek, saldırının odun toplamaya giderken yapıldığını söyledi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (20.10.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
'Envanterimizde bir gram kimyasal silah yok'
Terör örgütü, çekilmemekte direniyor! Terörist Bayık'tan 'çıkmayın' çağrısı
Terör örgütünün hain planı ortaya çıktı! 6 kamyonla geldi
Emine Bulut adım adım ölüme böyle götürüldü