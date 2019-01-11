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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.01.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

PKK'lı teröristler birbirlerini kaybettiler! Nefes bile alamıyorlar

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PKK'lı teröristler birbirlerini kaybettiler! Nefes bile alamıyorlar

Terör örgütü PKK’nın Doğu Karadeniz’de kış yapılanmasını önlemek ve yayla evlerini kontrol için asker-10 derecede Doğu Karadeniz yaylalarında ve dağlarından operasyonlarını sürdürüyor. Bölgede kaldıkları tahmin edilen terör örgütünün Karadeniz açılım grubu üyelerinden ‘Kawa ve Aras” kod adlı iki teröristin iletişiminin tamamen koptuğu, uzun zamandır buluşmaya çalıştıkları fakat bölgedeki yoğun operasyonlardan dolayı birbirlerini kaybettikleri öğrenildi.

 Asker ise - 10 derecede zorlu doğa şartlarında iki teröristin peşinde. Yer yer 1 metreyi aşan karlı dağlarda beyaz örtüye kamufle olarak hareket eden Mehmetçik adeta kuş uçurtmuyor.

30 yıldır bölgede etkili olmaya çalışan örgütü en büyük darbe son 2 yılda vuruldu. Doğu Karadeniz’e ilk olarak 10 örgüt üyesi ile giren terör örgütü bölgedeki sol örgütlerinde yardımı ile yapılanma sağladı. PKK, bölgede bulunan yasa dışı sol örgütler arasında yapılan anlaşma ile ‘Karadeniz açılım grubu’ oluşturulduğu dönemin istihbarat raporlarına da yansımıştı.

Doğu, Güneydoğu ve sınır ötesinde örgüte vurulan darbelerle güç ve moral kaybeden örgütü üyelerine "Biz her yerdeyiz" demek için Karadeniz’e girmeye ve yapılanmaya çalıştıkları belirlenen örgüt bölgede beklediği desteği göremeyince 10 olan militan sayısı 22’ye çıkarttığı belirlendi.

Kış aylarında Tunceli kırsalındaki kamplarda geçiren örgüt yaz dönemlerinde ise yaya olarak Karadeniz’e girip eylem faaliyetleri gerçekleştirdi. Bir süre eylemsizlik kararının alınmasının ardından son 5 yılda bölgede yeniden eylemlerine başlayan örgüte karşı yapılan operasyonlarda birçok terörist etkisiz hale getirildi. Bu PKK’lıların içerisinde ise en dikkat çekenler ise örgütün sözde üst düzey yöneticisi ve Karadeniz bölge sorumlusu olan Mehmet Yakışır ile sözde bölge komutanı Barış Öner öldürülmesi oldu. Geçtiğimiz yıl elebaşlarının öldürülmesiyle adeta bölgede dağılan örgütten ise geri sadece iki PKK’lı kaldı. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve Komando timleri iki teröristi etkisiz hale getirmek için operasyonlarını sürdürüyor.

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