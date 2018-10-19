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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DİYARBAKIR (AA)
19.10.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

PKK'lı teröristler ağaçta brandayla gözetleme kulesi yapmış 

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PKK'lı teröristler ağaçta brandayla gözetleme kulesi yapmış 

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik 15 Ekim'de başlatılan operasyonda 15 sığınak ve 2 barınak kullanılamaz hale getirildi, yol kenarına tuzaklanan 20 kilogram patlayıcı ve bir el yapımı patlayıcı imha edildi, 536 kök Hint keneviri ile 487 kilogram esrar ele geçirildi. Teröristlerin, güvenlik güçlerini gözetlemek için ağaçta çalı ve branda kullanarak hazırladıkları yer de tespit edildi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında, teröristlerin, ağaca çalı ve branda kullanılarak gizlendikleri yerden güvenlik güçlerini gözetledikleri yer tespit edildi.     

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırlarında 15 Ekim Pazartesi günü saat 22.00'den itibaren jandarma özel harekat, jandarma komando ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Bayrak-96 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak- 2 Müşterek Operasyonu" saat 03.00 itibarıyla başarıyla tamamlandı.     

Operasyonda, teröristlerce kullanılan 15 sığınak ve 2 barınak vatandaşların da yardımıyla tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.     

Hani-Aşağıturalı  karayolu kenarına gömülü 20 kilogram patlayıcı ile birbiriyle irtibatlı 10 kilogramlık 2 plastik bidon içerisine  hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı uzman ekiplerce imha edildi.     

4 FARE YAPIŞKANI BULUNDU

Sığınak, barınak ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde çok sayıda pil, 11'i büyük 19 tüp, küçük tüp başlığı, 40 silah bakım yağı, 250 metre branda, 500 metre sulama hortumu, 5 metre naylon, 4 kürek, 10 koli bandı, 4 tahra, 30 tükenmez kalem, 12 battaniye, 4 fare yapışkanı, ikişer kazma, kova ve balyoz ile kazan, keser, testere, çadır, şemsiye, boru anahtarı, elek teli, sedir, antiseptik solüsyon ile çok sayıda giyim ve gıda malzemesi ele geçirildi.     

Delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alındı, diğerleri cumhuriyet başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edildi.     

Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan aramada 536 kök Hint keneviri ile 487 kilogram esrar bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kenevirler numune alınmasının ardından yerinde imha edildi, esrar muhafaza altına alındı.     

Yol kontrol ve adli arama faaliyetlerinde bin 561 kişi ve 359 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapıldı.     

Operasyon bölgesindeki  76 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirildi. Biri "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından aranan 14 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.     

Operasyon bölgesindeki köy ve mezralarda Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekiplerince kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 152, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (DİSKİ) görevlileri tarafından su aboneliği bulunmayan 70 konut sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.     

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edilecek.     

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