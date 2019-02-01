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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA, (DHA)
01.02.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

PKK'lı terörist kadınlara yapılan zulümü tek tek anlattı

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PKK'lı terörist kadınlara yapılan zulümü tek tek anlattı

PKK terör örgütünden kaçarak teslim olan 'Ruken' kod adlı teröristin ifadesi, örgütün çökme noktasına geldiğini gösterdi. Terör örgütü içindeki yasak ilişkilerde genellikle kadın teröristlerin cezalandırıldığını anlattı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; teslim olan 'Ruken' kod adlı terörist ifadesinde,  örgütte sözde elebaşılarına karşı bir güvensizlik olduğunu, örgüt içinde huzursuzlukların arttığını, bu durumun en önemli nedenlerinden birinin örgütün, TSK‘nın operasyonları sonrasında iyice güç kaybetmesi olduğunu söyledi.

Terörist, ayrıca elebaşılarının birbirine düştüğünü, örgütte kavgaların arttığını ve örgüt mensuplarının her an ortada bırakılacağı endişesi içinde olduklarını da ifade etti. Bu durum nedeniyle, teröristlerin elebaşılarına itirazlarının arttığını aktaran terörist, sonuçta, yaygın bir şekilde örgütün sorgulanmaya başlandığını açıkladı.

'SURİYELİLER ÖRGÜTE İNANMIYOR'

Suriye'de halkın, çocuklarının örgüt tarafından kaçırılmasına yoğun tepki gösterdiğini ve bu sebeple örgütün eleman bulmakta zorlanıldığını anlatan  'Ruken' kod adlı terörist, bu durumun örgüt üzerinde ciddi bir moral bozucu etkisi olduğunu söyledi.

Terörist, ayrıca, Suriyelilerin örgüte inanmadığını, özellikle Kürt halkının terör örgütünün amacının farkında olduğunu, fırsat bulunan her durumda örgüte karşı ciddi dirençlerin gösterildiğini belirtti.

KADINLAR VE ÇOCUKLARA ZULÜM

'Ruken' kod adlı terörist , kaçırılan örgüt mensuplarının aileleriyle görüştürülmediklerini, irtibat kurmalarının yasak olduğunu, bu durumun örgüt mensuplarını çok olumsuz etkilediğini, örgüt içi ilişkilerin de samimi olmadığını ve iletişimin kopma noktasına geldiğini ifade etti.

Örgüt içindeki yasak ilişkilerde genellikle kadın teröristlerin cezalandırıldığını anlatan terörist, 'Şafak' kod adlı kadın teröristin başka bir teröristle ilişkisinin deşifre olması sonrasında cezalandırıldığını, örgütte yaşanan bu çifte standardın özellikle kadın teröristlerin örgüte olan güven ve inancını bitirdiğini ve örgütten kaçışların son dönemde çok arttığını belirtti.

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