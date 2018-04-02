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    PKK'lı kundakçılara Özel Harekatlı baskın

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    02.04.2018 - 21:40 | Son Güncelleme:

    İstanbul Bahçelievler'de park halindeki iki aracı kundaklayarak yakanlar PKK'nın üniversite yapılanması DEM-GENÇ üyeleri çıktı. Terörle Mücadele Operasyon ve Özel Harekat Timleri düzenlediği operasyonda DEM-GENÇ üyesi 5 kişiyi yakaladı. 

    Bahçelievler'de 17 Mart 2018 sabaha karşı saat 04.00 sıralarında park halindeki iki araç yakıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede kundaklama olayına karışan 5 kişi tespit edildi. 

    5 kişinin adreslerinin belirlenmesinin ardından 22 Mart 2018 günü eş zamanlı operasyon başlatıldı. Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timlerinin katıldığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin, üniversite yapılanması olan Demokratik Gençlik (DEM-GENÇ) üyeleri oldukları belirlendi. 

    PKKlı kundakçılara Özel Harekatlı baskın

    Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü, "Terör örgütüne üye olmak ve mala zarar vermek" suçlamasıyla tutuklanırken, 2'si adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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