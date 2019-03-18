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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA, (DHA)
18.03.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

PKK'lı kadın terörist korkunç gerçeği anlattı

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PKK'lı kadın terörist korkunç gerçeği anlattı

PKK terör örgütünden kaçarak emniyet güçlerine teslim olan E.A. adlı kadın terörist, işkence ve tecavüzler nedeniyle örgütten kaçanlar ile kaçmak isteyenlerin sayısının arttığını, kaçamayanlar arasında da sık sık intihar olaylarının yaşandığını söyledi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, E.A. adlı terörist, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. İfadesinde ise örgüte dair kan donduran bilgiler verdi.

İfadesinde örgüte erkek arkadaşının etkisiyle katıldığını, Irak'ın kuzeyindeki kamplarda bir süre eğitim aldığını ardından başka bölgelere gönderildiğini anlatan E.A., bu süreçte gördükleri ile yaşadıklarından dolayı  pişman olduğunu ve kaçarak, teslim olduğunu belirtti. E.A., örgüt içerisindeki huzursuzluk ve güvensizlik ortamının sürekli arttığını, eş cinsel, çarpık ve yoz ilişkilerin çok yaygın hale geldiğini ifade etti.

Üst düzey örgüt mensuplarının hiçbir yasağı tanımadığını, buna karşı yasağa uymayan alt düzeydeki örgüt mensuplarına işkence uygulandığını belirtti. İşkence ve tecavüzler nedeniyle örgütten kaçanlar ile kaçmak isteyenlerin sayısının arttığını vurgulayan E.A., kaçamayanlar arasında da intihar edenlerin sayısının her geçen gün yükseldiğini ifade etti.

 

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