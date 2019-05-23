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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
23.05.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

PKK'daki çöküş sürüyor! Birbirlerini infaz etmeye başladılar…

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Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü PKK'da sözde üst yönetim, kırsaldaki teröristleri "ajanlıkla" suçluyor. Son dönemde artan örgüt içi infazlara intihar süsü veren terör örgütünün, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "sözde Erzurum Yayladere Gücü sorumlusu" Mordem Kanireş kod adlı Erhan Gülen"i kaldığı mağarada öldürttüğü ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü PKK'da iç hesaplaşmaların hızlandığı, kış döneminde örgüt yöneticilerinin emriyle "ajan" olduğu gerekçesiyle öldürtülen terörist Erhan Gülen'in intihar ettiği algısının oluşturulmaya çalışıldığı ortaya çıktı.     

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü PKK'da yaşanan korku ve panik, örgüt içi hesaplaşmayı hızlandırdı.     

Son dönemdeki operasyonlarla sözde  lider kadroda yer alanlar başta olmak üzere birçok teröristin etkisiz hale getirilmesi, örgütün sözde üst yönetimiyle kırsaldaki teröristleri birbirine düşürdü.     

Sözde lider kadro, kırsaldaki teröristleri ajanlıkla suçlarken, bu suçlamalar örgütte  infazları artırdı.     

Bölücü terör örgütü, infazlara örgüt mensupları arasında huzursuzluğa neden olmaması için intihar süsü veriyor.     

GRİ KATEGORİDEKİ TERÖRİST İNFAZ EDİLDİ     

Örgüt içi infaz son olarak Jandarma Özel Harekat birliklerince 15 Mayıs'ta Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ortaya çıkarıldı.     

Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "sözde Erzurum Yayladere Gücü sorumlusu" Mordem Kanireş kod adlı Erhan Gülen'in kış döneminde örgüt yöneticilerinin emriyle kaldığı mağarada öldürüldüğü ve bunun intihar olarak gösterildiği belirlendi.     

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