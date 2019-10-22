PKK/YPG’li teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirmiş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPKK/YPG’li teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirmiş
GeriGündem PKK/YPG’li teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirmiş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)
22.10.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

PKK/YPG’li teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirmiş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PKK/YPG’li teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirmiş

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG’den arındırılan Suriye’nin Tel Abyad kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin meskun mahal operasyonu devam ediyor. Kentteki arama tarama çalışmaları sırasında birlikler çok sayıda tünele ulaştı. Tel Abyad'ı köstebek yuvasına çeviren teröristlerin çok farklı noktalardan çıkışı olan kilometrelerce uzunluğunda birçok tünel ile hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca operasyonlar sırasında birçok tünelde tuzaklanmış patlayıcı bulunduğu belirlendi.

Fırat’ın doğusunda PKK/YPG tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunun sonlandırılması, sınır güvenliğinin sağlanması ve yerlerinden edilmiş Suriyeli sivillerin geri dönüşüne olanak sağlanması amacıyla TSK geçen 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı.

Suriye Milli Ordusu askerlerinin de katıldığı harekatın 5’inci gününde Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesiyle komşu olan Suriye’nin Rakka kentinin Tel Abyad ilçesi teröristlerden kurtarıldı. Meskun mahal operasyonu kapsamında TSK ve SMO birliklerinin arama tarama çalışmaları sırasında birçok tünel ve sığınağa ulaşıldı.

Teröristlerin geride bıraktığı tuzaklanmış patlayıcıların da imha edildiği meskun mahal operasyonunda teröristlerin kentin neredeyse her noktasına tünel inşa ettiği görüldü.

Bazılarının yapımı hala devam edip labirenti andıran tünellerin birbirine bağlantılı olduğu ve bir noktadan girildiğinde çok farklı bir bölgeden çıkış yapılabildiği görüldü. Kenti adeta köstebek yuvasına dönüştüren teröristlerin betonarme olarak yaptığı tünellerin genellikle genişliğinin 1, yüksekliğinin ise ortalama 1,5 metre olduğu görüldü.

Yan yana iki kişinin zor hareket edebildiği ve içerisindeki kişinin başını eğerek yürüyebildiği tünellerin birden fazla çıkış noktası ile aynı zamanda olası bir harekat durumunda teröristlerin kaçmalarına olanak sağlayacak şekilde hazırlandığı belirlendi.

Yıllardır kentte bazılarının uzunluğu kilometrelerce olan tünel inşa eden teröristlerin bu sayede rahat hareket etmeyi ve olası hava saldırılarından korunmayı amaçladığı belirtildi.

PKK/YPG’li teröristlerin Tel Abyad merkezindeki betonarme tünellerin yanı sıra kırsaldaki kayalık bölgelerin altını da oyarak sığınağa dönüştürdüğü ifade edildi.

TUZAKLANMIŞ TÜNELLER KAPATILIYOR

Barış Pınarı Harekatı ile büyük darbe alan teröristlerin Tel Abyad’dan ayrılmadan önce tünellerin büyük bölümünü patlayıcılar ile tuzaklayarak TSK ve SMO askerlerine zarar vermek istediği de ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin meskun mahal operasyonu sırasında birçok tünelde tuzaklanmış patlayıcı bulunduğu belirlendi. Patlayıcıların imha edilmesinin ardından bazı tüneller tamamen imha edilirken, bazıları ise kapatılarak kullanılamaz hale getirilerek işlevsizleştirildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Saat 22.00’den sonra 120 km’nin kontrolü Türkiye’de
Büyükşehirlerde büyük değişim
178 DEAŞ’lı Türkiye’ye getirildi
Kara Kıta’nın vefası: ‘Verşan Baba’ unutulmadı