PKK/YPG’den DEAŞ taktiği
Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmanın ardından Resulayn ve Tel Abyad’ın merkezlerindeki silahlı unsurlarını çeken terör örgütü PKK/YPG’nin kırsal alanda saldırılara devam ettiği öğrenildi.
PKK/YPG’nin Resulayn ve Tel Abyad bölgesinde keşif-gözetleme-kontrol yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) birliklerine havan ve silahlı saldırıda bulunduğu, taciz atışları yaptığı kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, terör unsurlarının taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini bildirdi.
YEREL GİYSİLİ KAMUFLAJ
PKK/YPG’nin Türkiye’nin Suriye Milli Ordusu’yla birlikte kontrol ettiği başta Resulayn ve Tel Abyad olmak üzere Cerablus, Azez, Afrin, El Bab ve Mare bölgelerine yönelik DEAŞ’ın eylem tarzına geçtiği de tespit edildi. Teröristler son iki günde Resulayn ve Tel Abyad’da iki bomba yüklü araç ve bir de canlı bomba eylemi yaptı. Saldırılarda SMO üyeleri ve yerel halktan yaralananlar olduğu öğrenildi. Ayrıca bombalı eylemi yapacak teröristlerin geride bırakıldığı, bu kişilerin sivillerin arasında kamufle olduğu bilgisi alındı. Kalan teröristlerin deşifre edilmesi için yerel vatandaşlarla ortak çalışmaya başlandı.
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