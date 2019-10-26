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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

PKK/YPG’den DEAŞ taktiği

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PKK/YPG’den DEAŞ taktiği

Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmanın ardından Resulayn ve Tel Abyad’ın merkezlerindeki silahlı unsurlarını çeken terör örgütü PKK/YPG’nin kırsal alanda saldırılara devam ettiği öğrenildi.

PKK/YPG’nin Resulayn ve Tel Abyad bölgesinde keşif-gözetleme-kontrol yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) birliklerine havan ve silahlı saldırıda bulunduğu, taciz atışları yaptığı kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, terör unsurlarının taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini bildirdi.

YEREL GİYSİLİ KAMUFLAJ

PKK/YPG’nin Türkiye’nin Suriye Milli Ordusu’yla birlikte kontrol ettiği başta Resulayn ve Tel Abyad olmak üzere Cerablus, Azez, Afrin, El Bab ve Mare bölgelerine yönelik DEAŞ’ın eylem tarzına geçtiği de tespit edildi. Teröristler son iki günde Resulayn ve Tel Abyad’da iki bomba yüklü araç ve bir de canlı bomba eylemi yaptı. Saldırılarda SMO üyeleri ve yerel halktan yaralananlar olduğu öğrenildi. Ayrıca bombalı eylemi yapacak teröristlerin geride bırakıldığı, bu kişilerin sivillerin arasında kamufle olduğu bilgisi alındı. Kalan teröristlerin deşifre edilmesi için yerel vatandaşlarla ortak çalışmaya başlandı.

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