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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/DHA
22.10.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

PKK/YPG, Tel Abyad'daki kiliseyi karargah olarak kullanmış

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PKK/YPG, Tel Abyad'daki kiliseyi karargah olarak kullanmış

'BARIŞ Pınarı Harekatı' ile terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentindeki Ermeni Kilisesi'nin karargaha dönüştürüldüğü belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından kurtarılan kilisenin daha önce de kenti elinde bulunduran terör örgütü DEAŞ tarafından eğitim merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

TSK ve SMO birliklerince 9 Ekim'de Fırat'ın doğusundaki yerleşim alanlarını işgal ederek, Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' başlatıldı. Harekatta Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesi ile Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Haseke kentinin Resulayn ilçesi ve kırsalındaki çok sayıda köy, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı. Teröristlerden arındırılan iki ilçe merkezi ile köylerde, TSK ve SMO birlikleri tarafından tuzaklanmış patlayıcıların imhası için meskun mahal operasyonu başlatıldı.

KİLİSE, TERÖRİSTLERİN KARARGAHI OLMUŞ

Tel Abyad'ın terörden arındırılmasının ardından yapılan arama- tarama çalışmaları sırasında güvenlik güçleri, ilçe merkezindeki Ermeni Kilisesi'nin terör örgütü PKK/YPG tarafından karargaha dönüştürüldüğünü belirledi. Bazı bölümleri tahrip edilen ve ibadete kapatılan kilisenin duvarlarında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile daha önceki çatışmalarda yaşamını yitiren teröristlere ait fotoğrafların asılı olduğu belirlendi. Öcalan ve teröristlerin fotoğraflarının duvarlarından indirildiği kilise, korumaya alındı. SMO askerleri tarafından korunan kilisenin yeniden Tel Abyad'a dönecek Ermeni kökenli Suriyelilerin ibadetlerini yapabilecekleri şekilde restore edileceği belirtildi.

DEAŞ DA EĞİTİM MERKEZİ OLARAK KULLANMIŞ

PKK/YPG'nin karargahına dönüşen kilisenin eklentilerini oluşturan odaların, daha önce de yaklaşık 1,5 yıl Tel Abyad'ı işgal eden terör örgütü DEAŞ tarafından eğitim merkezi ve hücre olarak kullanıldığı belirlendi. Kilisenin odalarında, halen terör örgütü DEAŞ'ın amblemlerinin ve o dönem tahtalara yazılan yazıların durduğu görüldü. PKK/YPG'li teröristlerin, DEAŞ'ın izlerini özellikle silmeyerek, bu yöntemle Tel Abyad sakinleri üzerinde, kendilerini teröristlerden kurtardıkları algısıyla baskı oluşturup, taban kazanmayı amaçladığı öğrenildi.

PKK/YPG, Tel Abyaddaki kiliseyi karargah olarak kullanmış

PATLAYICI VE SİLAH KULLANIMI ANLATILMIŞ

Bazı odalarının esir alınan ve kaçırılan kadınların tutulduğu hücre olarak kullanılan kilisenin bahçesindeki başka odanın ise patlayıcı ve ağır silahların kullanımına yönelik eğitim verilen sınıfa dönüştürüldüğü saptandı. Odadaki tahtada, TNT patlayıcının kullanımının kroki çizilerek, araziye nasıl döşenip, kullanılacağının anlatıldığı görüldü. Tahtada ayrıca RPG ve diğer ağır silahların da kullanımının çizilerek, ayrıntılı anlatıldığı belirlendi. DEAŞ'ın kilisenin odalarındaki bu ayrıntılı anlatımlardan PKK/YPG'li teröristlerin de yararlandığı değerlendirildi. 

Suriyeli siviller ise ibadethanenin DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristlerce eğitim merkezi ile karargah olarak kullanıldığını, 'Barış Pınarı Harekatı' ile yıllar sonra kilisenin de özgürleştirildiği için mutlu olduklarını söyledi. 

Suriyeli siviller, PKK/YPG'li teröristlerin kilisenin yanı sıra Tel Abyad'daki camileri de kullandıklarını ve cami minarelerine keskin nişancılar konuşlandırdıklarını ve 'Barış Pınarı Harekatı' ile kentlerinin yanı sıra ibadethanelerinin de özgürleştiğini kaydetti.

PKK/YPG, Tel Abyaddaki kiliseyi karargah olarak kullanmış

PKK/YPG, Tel Abyaddaki kiliseyi karargah olarak kullanmış


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