PKK/YPG Tel Abyad’da okul vurdu: 3 sivil öldü
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’ın Curn köyüne attığı havanlarla vurduğu okulda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
MSB’den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı harekâtı bölgesine yönelik taciz/saldırılarına devam ettiği, bombalı terör saldırıları düzenlediği belirtildi. Açıklamada, PKK/YPG’nin Tel Abyad’ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurduğu, 3 sivilin yaşamını yitirdiği ve çocuklarla beraber 8 sivilin de yaralandığı kaydedildi.
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