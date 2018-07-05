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    PKK/YPG sempatizanı 2 İngiliz tutuklandı

    İHA
    05.07.2018 - 19:47 | Son Güncelleme:

    Muğla’nın Dalaman ilçesinde havalimanında durumlarından şüphelenilen 2 İngiltere vatandaşının sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

    Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu İngiliz vatandaşı Ayman Barzan (18) ve Hariam Barzan (25) kardeşler, Dalaman Havalimanı'nda TEM Risk Analiz görevlileri tarafından hareketlerinden şüphelenilerek gözaltına alındı. Şüphelilerin çelişkili beyanlar vermeleri üzerine telefon ve sosyal medya hesaplarında inceleme yapan ekipler, şüphelilerin sosyal medya hesaplarında PKK/YPG terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirilen Irak uyruklu İngiliz vatandaşı 2 kardeş, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, PKK/KCK-/PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Etiketler: tutuklama , son dakika , haberler
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