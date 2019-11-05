PKK/YPG deposunda Amerikan havanı
Suriye’nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG’ye ait bir silah deposunda, Amerikan menşeili 120 havan topu bulundu. Bölgede Rusya’yla ikinci ortak devriyenin hazırlıkları da başladı.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları Barış Pınarı harekât alanı içinde sivil halkın zarar görmemesi için teröristlerin geride bıraktığı el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın tuzaklarını temizleme çalışmalarını sürdürürken, arama-tarama faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.
Bu kapsamda harekât alanı içindeki Resulayn’da terör örgütü PKK/YPG’ye ait bir silah deposu bulundu. Silah deposunda yapılan aramalarda ABD menşeili olduğu anlaşılan 120 milimetrelik 8 kilometre menzile sahip toplam 120 havan topu bulundu. TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları depoda bulunan havan toplarını güvenli bir alana aldı.
HALKI KIŞKIRTMA PLANI
Güvenlik kaynakları, terör örgütünün özellikle Tel Abyad’da halkı Türkiye’ye karşı kışkırtmak için çirkin propaganda yapmaya başladığının tespit edildiği bilgisini de verdi. Cumartesi günü Tel Abyad’da pazarda bomba patlatarak 13 sivili katleden örgütün, bu eylemi Türkiye’nin planladığı yalanına başvurduğunu aktaran güvenlik kaynaklarının değerlendirmesi şöyle oldu:
“Korkutarak, sindirerek yerlerinden ettikleri bölge halkının, güvenli ve huzurlu bir yaşam için evlerine, topraklarına geri dönmelerini istemeyen terör örgütü her zamanki yöntemiyle masumları hedef alarak bölgede kaos ortamı yaratmayı hedeflemiş durumda. Örgüt 13 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı ‘Türkiye planlandı’ yalanıyla bölge halkını provoke etmeye çalışıyor. Terör örgütü halkı sokaklarda Türkiye aleyhine eylem ve gösteri yapmaya teşvik etmekte, böylelikle sağlanan güvenli ve huzurlu ortamı bozmayı hedeflemekte. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlarla hezimete uğrayan terör örgütü her zaman yaptığı gibi sivil ve masum insanların kanına girmeye devam etmekte. Yalanla, iftirayla bölgeyi istikrarsız ve güvensiz göstermeye çalışmakta.”
ABD’YE YAKIN TAKİP
Öte yandan Rusya ile geçen hafta ilki gerçekleştirilen ortak devriyenin ikincisinin bu hafta içinde yapılabileceği belirtildi. İkinci ortak devriyenin güzergâhını belirleme ve bu yol üzerindeki temizlik çalışmalarının devam ettiği bildirildi. ABD’nin özellikle bölgede yeniden petrol alanlarına dönüşü ve yerel kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda buradaki anlık faaliyetleri ve olası yeni hamlelerinin de yakından izlendiği belirtildi.
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