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    Yürek yakan detay... PKK vahşeti: Ağıtlar yakıldı

    İHA
    05.07.2018 - 21:09 | Son Güncelleme:

    Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından 9 gün önce kaçırılıp katledilen ve cenazeleri bugün bulunan baba ve oğlunun cenazeleri Diyarbakır’a getirildi. Morg önünde toplanan baba ve oğlunun yakınları ağıtlar yaktı. Öldürülen baba ve oğlunun 9 gün önce geldikleri köyde kayıplara karıştığı ve oğulun zihinsel engelli olduğu ortaya çıkmıştı.

    Lice ilçesi Yalımlı köyü Leyhosor mezrası Üçyol mevkisinde cesetleri bulunan terör örgütü PKK’nın katlettiği baba Remzi Güler (48) ve zihinsel engelli oğlu Mahmut Güler’in (24) cenazeleri, Lice Devlet Hastanesinde yapılan işlemlerinin ardından otopsi için Diyarbakır’a getirildi.

    Yürek yakan detay... PKK vahşeti: Ağıtlar yakıldı

    Cenazeler, Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Morg önünde toplanan baba ve oğlunun yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, bazı kadınlar acılarını ağıt yakarak dile getirdi.

    PKK’NIN ÖLDÜRDÜĞÜ GENCİN ZİHİNSEL ENGELLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından öldürülen baba ve oğlunun 9 gün önce geldikleri köyde kayıplara karıştığı ve oğulun zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı.

    Lice ilçesi Yalımlı köyü Leyhosor mezrası Üçyol mevkisinde baba Remzi Güler (48) ve oğlu Mahmut Güler’in (24), terör örgütü PKK mensuplarınca öldürüldüğü olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Güler ailesinin yakınlarından edinilen bilgilere göre, kısa süre önce Silvan ilçesi Cami Mahallesi’nden Kale Mahallesi’ne taşınan aileden baba Remzi Güler, 9 gün önce, zihinsel engelli oğlu Mahmut Güler’i de yanına alarak, Lice ilçesindeki bahçelerini sulamaya gitti. Sonraki gün akşam saatlerine kadar baba ve oğuldan haber alamayan aile, Lice’deki bahçelerine bakmaya geldi. Ancak baba ve oğula rastlamayan aile, yakınlarına haber vererek Remzi ve Mahmut Güler’i aradı. 9 gün boyunca izleri bulunmayan baba ve oğulun cesedi, bugün 13.00 sıralarında, ateşli silahla vurulmuş şekilde bulundu. 

    Diyarbakırda baba ve oğlunu PKKlılar öldürdüDiyarbakır'da baba ve oğlunu PKK'lılar öldürdü

    Etiketler: saldırı , son dakika , haberler
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