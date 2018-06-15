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    PKK şokta! Hakkari'deki en büyük PKK cephaneliği ele geçirildi

    HAKKARİ (İHA)
    15.06.2018 - 09:31 | Son Güncelleme:

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari bölgesinde bugüne kadarki en fazla miktarda PKK mühimmatının ele geçirildiğini söyledi.

    Bayram ziyareti kapsamında Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Kalana Üs Bölgesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, buradaki asker ve polislerin bayramını kutladı. İkiyaka Dağları bölgesinde yürütülen operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Hakkari bölgesinde bugüne kadar ele geçirilen en yüksek sayıdaki mühimmat olarak değerlendiriyoruz. 116 adet kalaşnikof, 1 adet doçka, 5 adet piyade tüfeği, 3 adet güdümlü tanksavar mühimmatı, 13 adet biksi makineli tüfek, 5 adet RPG-7, 7 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet bomba atar, 1 adet av tüfeği, 217 adet el bombası, 239 adet taarruz tipi el bombası ele geçirildi. Bunun ötesinde de aldığımız bilgi çerçevesinde yaklaşık 2 kamyon mühimmat. Özellikle terör örgütünün çok önemli bir cephaneliğini arkadaşlarımız ele geçirmiş oldular. Bu operasyonu yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

    PKK şokta Hakkarideki en büyük PKK cephaneliği ele geçirildi

    PKK şokta Hakkarideki en büyük PKK cephaneliği ele geçirildi

    Etiketler: en büyük cephanelik , PKK , son dakika , haberler
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