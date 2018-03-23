Son dakika... 'PKK Sincar'dan çekiliyor' iddiası yalanlandı

A Haber'in yerel kaynaklardan aktardığına göre çekilmenin bu sabah başladığı öne sürüldü.

Hürriyet'e konuşan güvenlik kaynaklarına göre ise PKK, "YBŞ" adı altında bölgede mevcudiyetini devam ettiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak Irak yönetimine seslenerek "Eğer halledecekseniz siz halledin. Eğer halledemiyorsanız biz hemen bir gece ansızın Sincar’a da gireriz, oradaki PKK’lıları da temizleriz. Eğer dostsak, eğer kardeşsek bize gerekli kolaylığı sağlayacaksınız" demişti.

Sincar; 2013 yılı nüfus sayımına göre yaklaşık 400 bin olan nüfus şimdilerde, 90 bin civarında, yani orta ölçekli bir şehir. Irak'ın Ninova eyaletinin en büyük ikinci yerleşimi. Şengal olarak da bilinen yerleşim, PKK'nın Irak'taki kolu olan YBŞ teröristleri ve KYB peşmergeleri tarafından kontrol ediliyor. Ezidiler'in çoğunlukta olduğu bölgede Araplar ile Süryaniler de yaşıyor.





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