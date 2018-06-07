PKK silahları toplanıyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kandil Dağı’na doğru sınır hattı ile Kuzey Irak içlerinde hava destekli operasyonları aralıksız sürerken, arazide de dikkat çekici gelişmeler oluyor. Hürriyet’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, TSK unsurları bölgede yerel halkı kazanmak ve yapılan harekâtın sivilleri hedef almadığını göstermek için yoğun çaba gösteriyor. TSK, halkla yakın irtibata geçerek teröristlerin gizlemeleri için köylülere bıraktığı silahları topluyor. İkna olan köylüler, PKK silahlarını Türk askerine teslim ediyor. Mehmetçik, halkla yakın ilişki kurmak için iftar vakti köylülerle birlikte kurulan yer sofralarında bir araya geliyor.



FIRTINA İÇİN MEVZİ

Sahadan gelen bir diğer önemli bilgi de özellikle iş makineleriyle yapılan çalışmalarla ilgili. Kaynaklar, “Olası kapsamlı bir operasyonda yoğun hava unsurlarının yanı sıra 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleri de kullanılacak. Türkiye sınırı ile Kandil arasındaki mesafe, Fırtına’ların 40 kilometrelik menzilinden çok daha fazla. Mesafe, Kandil’in Kuzey Irak içlerinden vurulmasını gerektiriyor. Bu nedenle iş makineleri, Fırtına’lar için mevzi de kazıyor” bilgisini paylaştı. Türk jetleri pazartesi ve salı günü Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik harekâtlarda 16 hedefi imha etti. 9 terörist etkisiz hale getirildi.



600 KÖY PKK ETKİSİNDE

Kandil ve etrafında PKK etkisinde 600’e yakın köy olduğunu belirten güvenlik birimleri, köylüleri Türkiye’nin ana hedefinin teröristlerle mücadele olduğuna ikna etmenin önemine ve zorluğuna dikkat çekiyor. Kuş uçuşu 15 kilometre genişlik, 25 kilometre derinliğe kadar inilerek Türkiye’ye sızmalara karşı çok önemli bir set oluşturulduğuna vurgu yapılıyor.



25-25 KM HAT İYİ ÖRÜLDÜ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kandil’e yönelik operasyonla ilgili olarak NTV’de yaptığı açıklamada şunları söyledi: Kandil Operasyonu büyük bir operasyondur. Türkiye bunun hazırlığını çok uzun zamandan beri yapıyor. Bilinmesi lazım ki ilk hat iyi örülmüştür, 25-26 kilometrede o hat iyi örülmüştür. Bundan sonra da zannediyorum yapılacak çalışmalarla bu artık bizim için zamanlama meselesidir. Bu bizim için zor bir mesele değildir, tamamen bir zamanlama meselesidir.