PKK sığınağında 55 kilogram patlayıcı, zırh delici silah ele geçirildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPKK sığınağında 55 kilogram patlayıcı, zırh delici silah ele geçirildi
GeriGündem PKK sığınağında 55 kilogram patlayıcı, zırh delici silah ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
31.01.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

PKK sığınağında 55 kilogram patlayıcı, zırh delici silah ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PKK sığınağında 55 kilogram patlayıcı, zırh delici silah ele geçirildi

MARDİN'de terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda içerisinde 55 kilogram patlayıcı, bir adet zırh delici uzun namlulu silah ve 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği ile patlamamış tank mühimmatı bulunan sığınak ele geçirildi. Sığınak  ve patlayıcı maddeler kontrollü olarak imha edildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25- 30 Ocak tarihleri arasında 'Özel Birlik' adı verilen bir operasyona imza attı. Operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı bir sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada ise 55 kilogram patlayıcı ile bir adet zırh delici uzun namlulu silah, 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, bir adet patlamamış tank mühimmatı, 6 adet kaleşnikof fişeği, 2 adet uçaksavar boş kovanı, bir adet fotoğraf makinesi ile çok sayıda pil, tüp, giyecek, yiyecek ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.  Patlayıcı maddeler ve sığınak kontrollü olarak imha edilirken, diğer malzemelere el konuldu. Operasyonla ilgili Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim manifestosunu açıkladı.. İşte 11 madde

Fethiye'deki korkunç cinayette sır perdesi aralanıyor

Kritik görevdeki tuğgeneral tutuklanmıştı... İfadesi ortaya çıktı

Meteoroloji Türkiye genelini uyardı! Yarına dikkat!