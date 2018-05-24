PKK saldırısında güvenlik korucusu şehit oldu, oğlu yaralı

Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyünde oturan güvenlik korucusu Faik Ecer ve oğlu Sipan, otlayan hayvanlarını kontrol etmek amacıyla araçla yaylaya gitmek için yola çıktı. Yolda, Faik Ecer ve oğlu Sipan'ın bulunduğu araca, PKK'lı teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda güvenlik korucusu Faik Ecer şehit olurken, oğlu Sipan Ecer ise yaralandı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleriyle sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sipan Ecer, ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.