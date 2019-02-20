PKK propagandası yapılan FETÖ yurdu çalışanının cezası belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPKK propagandası yapılan FETÖ yurdu çalışanının cezası belli oldu
GeriGündem PKK propagandası yapılan FETÖ yurdu çalışanının cezası belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)
20.02.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

PKK propagandası yapılan FETÖ yurdu çalışanının cezası belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PKK propagandası yapılan FETÖ yurdu çalışanının cezası belli oldu

ERZURUM'da FETÖ/PDY'ye ait yurtta yönetim memuru olarak çalışan Üzeyir Kazan, tutuklu yargılandığı davada 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın iddianamesinde ifadelerine yer verilen yurt öğrencilerinden Y.C.K., "Yurtta muhasebe işlerinden sorumlu Mikail isimli kişi PKK terör örgütü lehine konuşmalar yapıyordu. Bu nedenle birkaç kere bu şahısla bazı öğrenciler tartıştı. Yurt müdürüne şikayet edilmesine rağmen bu kişiye söz söyletilmedi" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında örgüte ait Fecir Kız- Erkek Öğrenci Yurdu'nda 2011-2013 yıllarında yönetim memuru olarak görev yapan Üzeyir Kazan, 29 Aralık 2016'da tutuklanarak cezaevine konuldu. Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Kazan hakkında 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Üzeyir Kazan hakkında hazırlanan iddianamede olayların gelişimi ve öğrenci ifadeleri yer aldı.

İddianameye göre; 13 Ağustos 2015 günü Erzurum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü arayan ve kimlik ile telefon bilgilerinin gizli kalmasını isteyen bir kişinin, "Örgütün okullarına ve dershanelerine son zamanda yaptığınız operasyondan dolayı bu okullarda bulunan laptop ve harddiskleri,  M.H.Y.'nin evine sakladılar. Harddisklerde tüm para transferleri, kaçırılan vergiler ile ilgili kayıtlar mevcut" ihbarda bulundu. İhbar üzerine M.H.Y.'nin evinde yapılan aramada bir çok bilgi ve belge ele geçirildi.

Ele geçirilen harddisklerden yaklaşık 500 GB'lık veri elde edildi. . 'Dershane net' isimli kripto şifreli dosya ise çözümlenmesi için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderildi.  Evde yurtta kalan öğrencilere ait senetler de bulundu.

PKK LEHİNE KONUŞMALAR YAPILIYORDU

Senetlerde ıslak imzaları bulunan öğrenciler de soruşturma kapsamında tek tek dinlendi. Öğrencilerden Y.C.K. ifadesinde Erzurum'daki Atatürk Üniversitesinde 2012 yılında okurken Fecir Erkek Öğrenci Yurdu'nda kaldığını anlatarak, yurtta kaldığı süre içerisinde kendisinden ve arkadaşlarından 'Himmet' adı altında kurban parası istendiğini, herkesin Zaman Gazetesi'ne abone edildiğini belirtti. Her hafta Cuma namazından sonra Fethullah Gülen'e ait CD'lerin izlettirildiğini, propaganda amaçlı sohbetler yapıldığını söyleyen Y.C.K. "Hatta Fethullah Gülen'in Erzurum'da yaşamış olduğu eve ziyaretler düzenlenirdi. Uğur olarak bildiğim kişi, 'Ben sizin gibi öğrencilere Allah yolunda yol göstericilik yapıyorum' diyordu. Yurtta muhasebe işlerinden sorumlu Mikail isimli kişi PKK terör örgütü lehine konuşmalar yapıyordu. Bu nedenle bir kaç kere bu şahısla bazı öğrenciler tartıştı. Yurt müdürüne şikayet edilmesine rağmen bu kişiye söz söyletilmedi" diye konuştu.

ÇATI KATINDA POLİSLİK MÜLAKATINA HAZIRLIK

Öğrencilerden S.Y. de "Cuma günleri toplantı yapılıyordu. Zorlasalar da ben katılmıyordum. Kendi fikirlerine yakın bazı öğrenciler seçildi, bu öğrenciler polislik mülakatlarının yapıldığı dönemde yurdun kullanılmayan çatı katına çıkarıldı. Diğer öğrencilerden bazıları 'bizde gelelim belki polis oluruz' diye talepte bulunmalarına rağmen, 'sizin çatı katına çıkmanız yasak denilerek' izin verilmedi" dedi.

ÜST SINIRDAN CEZA

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında Üzeyir Kazan ve avukatı hazır bulundu. FETÖ'nün veya başka bir örgütün üyesi olmadığını öne süren Kazan, suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme, Üzeyir Kazan'ı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan alt sınırdan uzaklaşarak 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında cezayı yarı oranda arttırarak, 12 yıla çıkaran mahkeme, sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alarak, iyi hal indirimi uyguladı ve Üzeyir Kazan'ı 10 yıl hapis cezasına mahkum etti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Palu Ailesi Türkiye'yi dehşete düşürmüştü: Öldürmeden kredi çektirdi!

Adım adım takip: Kozmik Yasemin yakalandı

Bünyamin Sürmeli açıkladı: İstanbul'da kar yağışı…

Onlarca kişi gözaltında, lüks otomobillerine el kondu! Günlük kazançları dudak uçuklattı