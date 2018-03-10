PKK Osman'ı tarlada çalışırken kaçırmış

Osman G., Diyarbakırlı Z.G. ve L.G. çiftinin 4 çocuğundan biriydi. Yeni 18 yaşına giren Osman G., 3 Eylül 2017’de tarlada çalışırken PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldı. Aile, jandarma ve emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve polis, yaptığı tüm aramalara rağmen Osman G.’nin izine ulaşmadı.



O DAHA ÇOCUK NE İSTEDİNİZ

Çocuklarından 7 aydır haber alamayan aile, Osman G.’nin bulunması için çalmadık kapı bırakmadı. Aile fertlerinden H.Ö., “O daha çocuk, masum biri. Ne istediniz? Irak veya Suriye’deki kamplara götürdüklerini düşünüyoruz. Ailece perişan olduk, bir çocuğun eline silah vermek hangi vicdana sığar? Çocuğumuzun bırakılmasını istiyoruz. Devletimizden de çocuğumuzu bulmasını, bize getirmesini bekliyoruz. Osman gibi yüzlerce masum çocuk ailelerinden koparılarak götürüldü. Bu bir zulümdür” dedi.



KAMPLARDA SİLAHLI EĞİTİM

İstihbarat birimlerince yapılan çalışmalarda, terör örgütünün operasyonlar karşısında zor günler yaşadığı belirlenirken, “Terör örgütünün başta Afrin olmak üzere Suriye’de kontrolünde bulunan Kobani, Kamışlı, Cezire ile Türkiye’de de Doğu ve Güneydoğu’da aileleri tehdit ettiği, çocukları silah zoruyla kaçırarak ailelerinde kopardığı, kamplara götürerek silahlı eğitim verdiği, ardından çatışmalara gönderdiği” bilgileri paylaşıldı.



