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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DİYARBAKIR, (DHA)
07.05.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

PKK operasyonunda patlayıcı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

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PKK operasyonunda patlayıcı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

DİYARBAKIR'da güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 sığınak, patlayıcılar, silah ve mühimmat ile 550 kilo esrar ele geçirildi.

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  • PKK operasyonunda patlayıcı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
  • PKK operasyonunda patlayıcı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
  • PKK operasyonunda patlayıcı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
  • PKK operasyonunda patlayıcı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı'nca, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirmek ve yasa dışı uyuşturucu üretimi ticareti yapanların tespitine yönelik Lice, Hazro ve Kulp ilçeleri sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda, 5 Mayıs 2019 Pazar günü saat 23.00’te jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Bayrak-124 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sabri Acem-03 Operasyonu', 6 Mayıs 2019 Pazartesi gecesi tamamlandı.

Operasyon sırasında güvenlik güçlerince arazide askeri birliklerin geçiş güzergahına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilerek, olay yerinde imha edildi. Operasyonun düzenlendiği bölgede, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 1'i 150 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde, 3 kış sığınağı bulundu. Sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, arazide ve sığınaklarda yapılan aramalarda, jelikan bidonlar içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği, makinalı tabanca, anti-tank roketatar mühimmatı, 3 rokatatar sevk fişeği, 20 elektrikli fünye, 2 alfa fair kumanda düzeneği, 10 kilo amonyum nitrat, 100 gram C-4 patlayıcı madde, 2 ruhsatsız av tüfeği, 100 metre elektrik kablosu, çok sayıda giyim, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Güvenlik güçleri tarafından narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında toprağa gömülü 6 jelikan bidon ile arazide gizlenen 13 çuval ve poşet içerisinde 548 kilo esrar bulundu. Adli arama faaliyetleri kapsamında Lice'nin Yalaza köyünde, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, örgüte yardım yataklık yaptığı ve örgüt adına uyuşturucu ürettiği tespit edilen Ş.B.'nin ikametinde yapılan aramada 2 kilo esrar, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, Çavundur köyünde ise A.B.'nin evinde 4 kilo amonyum nitrat ile örgütsel dokümanlar bulundu.

Öte yandan Lice ilçesi Yalaza köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, toplanması yasak olan 35 kilo yabani orkide soğanı bitkisi topladıkları tespit edilen 9 kişiye para cezası uygulandı.

Operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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