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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Berktuğ ÖNCÜ/DHA
27.03.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

PKK/KCK üyesi jandarma tarafından böyle yakalandı

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PKK/KCK üyesi jandarma tarafından böyle yakalandı

BURSA'da 'silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan hakkında arama kararı bulunan cezaevi firarisi Y.T., jandarma ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanıp, mahkemece tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak', 'ruhsatsız silah taşımak' ve çok sayıda 'hırsızlık' suçundan hakkında arama kararı bulunan cezaevi firarisi Y.T.'nin, merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki evine geleceğini belirledi. Ekipler, Y.T. gelmeden önce evin çevresinde önlem aldı. Bir süre sonra eve doğru gelen Y.T.'ye ekipler 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak jandarma ekiplerinden kaçmaya başlayan Y.T., kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Y.T.'nin üzerinde, başka bir isim adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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