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Haber Giriş: 20.01.2020 - 16:43,Son Güncelleme:/

PKK-KCK terör örgütü davasından aranan şahıs yakalandı

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PKK-KCK terör örgütü davasından aranan şahıs yakalandı

Denizli’de hakkında PKK-KCK terör örgütü davasından yakalama kararı bulunan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz polis tarafından yapılan operasyonda yargılandığı PKK-KCK terör örgütü davasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

 

 

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