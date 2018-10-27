PKK kampları vuruldu: 14 terörist öldürüldü
TSK tarafından Gara, Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 14 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde 14 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyinde yer alan Gara, Kandil ve Zap bölgelerine 27 Ekim 2018’de düzenlenen hava harekatları neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan 14 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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