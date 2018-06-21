PKK destekçisi Alman vekilin Türkiye'ye girişi engellendi

Sol Parti'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlemcisi olarak Viyana'dan Türkiye'ye gitmek isteyen Hunko, Türkiye'ye giriş izni verilmeyeceği bilgisinin gelmesinin ardından uçaktan indi.

Hunko, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki seçimleri AGİT seçim gözlemcisi olarak izlemek üzere havalimanına gittiğini belirterek, “Türkiye'nin AGİT Temsilcisi Büyükelçi, toplantıda Türkiye'ye girmemin engelleneceği bilgisini vermiş. O esnada ben Viyana'da kalkışa hazır olan uçaktaydım. Hemen uçaktan indim. 2011 yılından bu yana Alman parlamentosu üyesi olarak Türkiye'deki seçimleri izlemiştim.” ifadelerini kullandı.

Sol Parti milletvekili Andrej Hunko, Almanya'daki PKK yasağının kaldırılması için girişimlerde bulunmuştu.

Hunko daha önce de PKK paçavrasıyla fotoğraf çektirerek örgüte olan siyasi desteğini açıkça belli etmişti.

İSVEÇLİ PARLAMENTER TÜRKİYE'YE ALINMADI

İsveçli parlamenter Jabar Karim Amin'in, hakkında giriş yasağı olduğu gerekçesiyle Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye girişine izin verilmedi.

Alınan bilgiye göre, bugün tarifeli uçakla İsveç'in başkenti Stockholm'den İstanbul'a gelen Kuzey Irak doğumlu Amin, Dış Hatlar Geliş Terminali'nde pasaport kontrolünden geçti. Buradaki görevliler, Amin'in Türkiye’ye giriş yasağı olduğunu tespit etti.

Ülkeye sokulmayan Amin, tarifeli uçakla Stockholm’e döndü.

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