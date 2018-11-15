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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)
15.11.2018 - 11:58, Son Güncelleme:

Pizzaya tüküren kuryenin cezası belli oldu

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ESKİŞEHİR'de, sipariş götürdüğü pizzaya tükürüp, bu anları cep telefonuyla kayda aldığı iddia edilen ve hakkında Eskişehir Tüketici Mahkemesi'nde dava açılan kurye Burak S. ile pizza şirketi toplam 4 bin lira para cezasına çarptırıldı.

İddiaya göre, motosikletle servis yapan ve başında kask bulunan Burak S. adlı kurye, geçen yıl 24 Aralık'ta sipariş götürdüğü apartmanda, elindeki kutuyu açıp, içindeki pizzaya tükürdü. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurye Burak S.'nin, pizzaya tükürme anını cep telefonu ile çektiği görüldü. Burak S., daha sonra merdivenlerden 5'inci kata çıkıp, pizzayı siparişi veren Hüseyin Alyüz'e teslim etti. Apartman sahibinin yeğeni Ç.E.'nin, kuryenin pizzaya tükürmesini güvenlik kamerası kayıtlarında görmesi ve durumu Alyüz'e bildirmesinin ardından olay yargıya taşındı. Kurye Burak S.'nin pizza firmasındaki işine de son verildi.

Pizzaya tükürdüğü öne sürülen Burak S. hakkında, önce Tüketici Mahkemesi'nde 'mala zarar verdiği ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürdüğü' iddiasıyla, daha sonra ise Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek'ten 2 yıldan 15 yıla kadar, 'mala zarar vermek' suçundan da 4 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

TİCARET MAHKEMESİ KARARINI VERDİ

Eskişehir Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı. Mahkeme, pizza şirketinin genel merkezi ve Eskişehir'de bulunan şubesi ile pizzaya tüküren kurye Burak S.'nin toplam 4 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

'EMSAL BİR KARARDIR'

Hüseyin Alyüz’ün Avukatı Kemal Sayılır ise, verilen kararın hazır gıda tüketen tüketicilerin sipariş özgürlüğüne ve güvenlerine saldırı neticesinde oluşan zararı gidermeye yönelik emsal bir karar olduğunu söyledi. Ancak tazminat miktarı konusunda istinafa başvuracaklarını belirten Sayılır, "Yüce Türk yargısı müvekkilimin haklılığını ortaya çıkarmış, tescil etmiştir. Burada tazminat talep miktarımızın kısmen kabul edilmiş olması kesinlikle bir kayıp değildir. Esasında verilen bu karar hazır gıda tüketen tüketicilerin sipariş özgürlüğüne ve güvenlerine saldırı neticesinde oluşan zararı gidermeye yönelik emsal bir karardır. Elbette ki bu karar istinaf mahkemesince incelenme yolu açık olan bir karardır. Ancak kararın kesinleşmesinden sonra, potansiyel gıda terörü yaşatanları caydırıcı bir hale gelecektir. Ayrıca bu konuda derdest ceza davalarımız da bulunmakta ve akıbetleri tarafımızca yakınen takip edilmektedir" diye konuştu.

 

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