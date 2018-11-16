Pizzacıdaki hacker üssüne şok baskın!
Papağan adı verilen kart kopyalama cihazını kullanarak yarım milyonluk vurgun yapan 6 kişilik hacker çetesi suçüstü yakalandı.
Çete üyelerinin İstanbul Beşiktaş’a bağlı Levent’te üs olarak kullandıkları bir pizzacının POS cihazına yükledikleri özel bir yazılımla kart bilgilerini kopyaladıkları ve müşterilerinin hesaplarını boşalttıkları saptandı. Sabah'ın haberine göre; İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin farklı tekniklerle siber dolandırıcılık olaylarına karıştıkları iddia ediliyor. Olayda mağdur ve gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.
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