Pizza siparişi yakalattı: 131 gün sonra gözaltında

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmada, Erhan M’nin Bağcılar Batışehir Sitesinde bir dairede kaldığı yönünde bilgi alındı. Daireden pizza siparişi verildiği belirlendi. Polis verilen siparişe pizzacı rolünde giderek dairede kalan kişinin Erhan M. olduğunu kesinleştirdi ve operasyon düzenledi. Gözaltına alınarak sorgulanan Erhan M. İfadesinde “Ben salondaydım balkondan atladığını farkettim. Aşağı baktım yerde yatıyordu. Hemen aşağı indim, taksiyle hastaneye götürdüm. Hakkımda bazı olaylardan aranmam olduğu için kaçtım.” dediği öne sürüldü. Üzerinde sahte kimlik çıkan Erhan M’nin hastaneden kaçarken bindiği taksicinin ifadesinde,”Çok telaşlısın bir olaya mı karıştın, birinden mi kaçıyorsun, ben seni götürmem.” diyerek taksiden indirdiği de ortaya çıktı.

MESAJI TESPİT EDİLMİŞTİ







Yaralama, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma suçlarının da arasında bulunduğu 12 ayrı suçtan kaydı, 5 suçtan da arandığı belirlenen Erhan M’nin Emniyette, cinayet suçlamasıyla sorgulandığı belirtildi. Erhan M.'nin, Buket Şişek’in ölümünden bir kaç saat önce bir arkadaşına "Bedavadan kızı öldürtmeyin" mesajını geçtiği öne sürülmüştü. Olayın yaşandığı dairede yaklaşık yarım kilo uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçmişti.