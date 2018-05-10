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    Pizza siparişi ele vermişti... Böyle yakalandı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    10.05.2018 - 16:41 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Esenyurt'da geçtiğimiz yıl Aralık ayında lüks bir sitenin 7'nci katındaki günlük kiralık daireden düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki Buket Şişek'i hastaneye bıraktıktan sonra kaçan sevgilisi Erhan M., pizza siparişi verince yakalanmıştı. Erhan M’nin olaydan 131 gün sonra yakalandığı operasyonun görüntüsü ortaya çıktı.

    Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmada, Erhan M’nin lüks bir sitede bir dairede kaldığı yönünde bilgi alınmış, daireden pizza siparişi verilince, polis pizzacı rolünde daireye gitmişti. Dairede kalan kişinin Erhan M. olduğunu kesinleşince operasyon düzenlenmiş ve gözaltına alınmıştı.

    Sahte kimlikle yakalanan Erhan M. İfadesinde “Ben salondaydım balkondan atladığını fark ettim. Aşağı baktım yerde yatıyordu. Hemen aşağı indim, hayatta olduğunu görünce taksiyle hastaneye götürdüm. Hakkımda bazı olaylardan aranmam olduğu için kaçtım.” dediği öne sürülmüştü.

    Yaralama, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma suçlarının da arasında bulunduğu 12 ayrı suçtan kaydı, 5 suçtan da arandığı belirlenen Erhan M., Buket Şişek’in ölümüyle ilgili soruşturmada serbest kalırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın yaşandığı dairede yaklaşık yarım kilo uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçmişti.

    Etiketler: istanbul , Esenyurt , gündem
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