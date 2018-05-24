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    Piyasa değeri 2 milyon lira... Hepsine el kondu

    İHA
    24.05.2018 - 09:17 | Son Güncelleme:

    Adana'da yurt dışından getirilen ve Türkiye'de kalma süresi geçen, yaklaşık piyasa değeri 2 milyon lira olan lüks sınıfındaki cip ve otomobilin de olduğu 16 araca el konuldu.

    Edinilen bilgiye göre Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Adana genelinde yabancı plakalı araçlara yönelik denetim başlattı.

    Ekipler, yaptıkları kontrollerde özellikle Gürcistan, Fransa ve Balkan ülkelerinden Türkiye'ye getirilen ve ülkede yasal kalma süresini aştığını belirlenen lüks cip ve otomobil sınıfındaki 16 araç tespit etti.

    Araçlara, Adana Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere el konuldu. Sürücüler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. El konulan araçların piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi.

    Piyasa değeri 2 milyon lira... Hepsine el kondu

    Etiketler: gündem
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