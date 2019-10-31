Piton derisi, Fildişi, Gergedan boynuzu operasyonu
İSTANBUL Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane’de bir evde nesli tükenmekte olan hayvanlara ait boynuz ve farklı objeler olduğuna yönelik ihbar aldı.
Ekipler bir süre yürüttükleri çalışmanın ardından operasyon düzenledi. Azerbaycan uyruklu N.S. gözaltına alınırken, aramada, 1 adet 50 santimetre uzunluğunda gergedan boynuzu, 85 santimetre uzunluğunda 2 fildişi, 4 buçuk metre uzunluğunda piton yılanı derisi, fildişinden imal edilmiş 62 obje, fil dişi ve kehribardan yapılmış 189 tespih ve fildişi 2 baston ele geçirildi. Adreste ele geçirilenler arasında tarihi eser özelliği taşıyan bazı objeler olduğu da belirtildi. Ele geçirilenlerin 1.5 milyon TL değerinde olduğu belirtilirken, Rusya, Ukrayna, Baltık ülkelerinden getirildiği belirlendi. Adliyeye çıkarılan N.S., adli kontrolle serbest kaldı.
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