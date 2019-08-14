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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Pistlerin ‘Kardelen’i

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Pistlerin ‘Kardelen’i

Herkes ona “Atletizm pistlerinin Kardelen’i” diyor. Down sendromlu milli sporcu Kardelen Demir, azmiyle bugüne kadar katıldığı turnuvalardan sandık dolusu madalya kazandı. Genç yaşına 43 madalya sığdıran Kardelen, hem atletizm pistlerinde engel tanımadığını gösteriyor hem de birçok arkadaşına örnek oluyor. 20 yaşında gülen yüzüyle pistlerin tozunu attıran Kardelen’in yeni hedefi uluslararası turnuvalarda derece alarak Türk bayrağını gururla dalgalandırmak.

ATLETİZMDE MİLLİ OLDU

Down sendromlu milli sporcu Kardelen Demir, ailesinin desteğiyle küçük yaşlarda spora yöneldi ve büyük ilgi duydu. Önceleri jimnastik, satranç ve dartla ilgilenen Kardelen, hobi olarak da yüzmeye başladı. Kardelen 15 yaşından sonra atletizmde karar kıldı. Ankara’da haftanın belli günleri annesinin fedakârlıklarıyla Ali Naili Moran Atletizm Sahası’nda çalışmalarını sürdüren Kardelen, eğitimcilerinin desteğiyle büyük başarılara imza attı. Özel sporcular kategorisi atletizm dalında 2019 yılı başında milli oldu. Bir taraftan eğitimine devam ederken diğer yandan turnuvadan turnuvaya koşan Kardelen, bugüne kadar birçoğu atletizmde olmak üzere farklı dallarda çok sayıda madalya kazanma başarısını gösterdi.

YENİ HEDEFİ ‘TRİSOME’

2020’de Antalya’da yapılacak olan ve 100’e yakın ülkeden 1500 sporcunun katılacağı Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları’nda derece almak için azimle çalıştığını anlatan Kardelen, “Ülkemi çok seviyorum. Türkiye’ye dünya çapında madalyalar getirmek için büyüklerimin desteğiyle çok çalışıyorum. Büyük turnuvalara katılacağım için çok heyecanlıyım, mutluyum. Daha çok madalyalar kazanarak Türk bayrağını dalgalandıracağım. Sandığımda sakladığım madalyalara yenilerini ekleyeceğim” dedi. Kardelen, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri, özverili çalışmaları; annesi, babası ve kardeşinin desteğiyle önümüzdeki yıllarda Avrupa’da ve diğer ülkelerde düzenlenecek yarışmalara da katılarak dereceler almak istiyor.

Pistlerin ‘Kardelen’i

SANDIĞINDA 43 MADALYA

AZMİ ve hayata bakış açısıyla gençlere örnek olan Kardelen, Türkiye genelinde düzenlenen bölge yarışmalarında birincilikler ve dereceler kazandı. Kardelen, atletizmdeki başarıları sayesinde milli sporcu unvanını da aldı. 43 madalyasını kendi odasında bulunan özel sandığında özenle saklayan Kardelen’in yeni hedefi ise 2020’de Antalya’da yapılacak down sendromlu sporcuların olimpiyat oyunları olarak adlandırılan Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları’nda dereceye girerek Türk bayrağını dalgalandırmak olacak.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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