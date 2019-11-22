‘Pişmanım’ diyene müebbet
İSTANBUL Bağcılar’da 25 yıllık eşi Meral Topçu’yu (45) 17 Aralık 2018 sabahı sokak ortasında vurup öldürdükten sonra kendisine de bir kurşun sıkarak intihar girişiminde bulunan Hakkı Topçu (48) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Son savunmasını yapan Topçu, “Karımı seviyordum. Bana soğuk davranıyordu. Olay günü de eve dönmeye ikna etmek için gitmiştim. ‘25 senemi yedin şerefsiz namussuz’ demesi ipleri kopardı. İstemeyerek vurdum. Çok pişmanım” dedi. Mahkeme, sanık Hakkı Topçu’yu eşini kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Yasal koşulları oluşmadığından sanığa tasarlama suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmeden mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu, suçun işlenmesinden sonraki pişmanlığını göz önüne alarak iyi hal indirimi uyguladığı cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Müşteki avukatı Muammer Küçük karara itiraz edeceklerini söyledi.
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