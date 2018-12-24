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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.12.2018 - 13:26, Son Güncelleme:

“Pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda”

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İstanbul’da Anadolu ve Avrupa yakasında 18 farklı ilçede 61 ev ve iş yerine girerek 5 milyon lira değerinde 11 otomobil ve çok sayıda malzeme çalan hırsızlık çetesi polis ekipleri tarafından çökertildi. Operasyonda 1’i çocuk 16 çete üyesi operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri "Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım yapamadıklarımda" diye bağırdı.

İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasındaki 18 ilçede, 61 ev ve iş yerinden hırsızlık olaylarının yaşanması ve şikayetlerin gelmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında polis, yaklaşık 3 ay içerisinde hırsızlık için girilen evlerden cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, elektrikli scooterlar ve kontak anahtarını alınarak 11 otomobilin çalındığını tespit etti. Olayların yaşandığı yerlerin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, aylarca fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi.

5 milyon liralık vurgun yapmışlar

Takiplerin sonucunda polis ekipleri, çetenin gruplar halinde sabaha karşı önceden belirledikleri ev ve iş yerlerine girdikleri ve yaklaşık 5 milyon lira vurgun yaptıkları belirlendi. Tespitlerin ve takiplerin tamamlanmasının ardından polis, operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen polis geçtiğimiz 21 Aralık tarihinde 1'i Mardin'de olmak üzere özel harekat polislerinin desteğiyle 18 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çok 1'i kadın 1'i çocuk olmak üzere 16 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Şükrü Y.'nin çete liderliğini yaptığı şüpheliler, şubeye götürülerek sorgulandı.

Hırsızlık olayları yarı yarıya azaldı

Öte yandan, operasyon kapsamında şüphelilerin gözaltına alınması sonrası polisin yaptığı tespitlerde hırsızlık ihbarlarının yarı yarıya düşüş gösterdiği belirlendi. Öte yandan hırsızlık ve operasyon anı ise kameralara yansıdı.

“Aklım hala yapamadıklarımda”

İfadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sevk edildiği esnada kadın çete üyesi Cansum Ş., polise bağırarak basın mensuplarının görüntü almaması için “Bırakın beni” diyerek direndi. Bir başka çete üyesi ise, “Pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda” dedi. Şüpheliler sevk edilmeden önce haklarında hazırlanan 45 adet dosyayı 6 polisin taşıması ise dikkat çekti. Ele geçirilen malzemeler ise şubede sergilendi.

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