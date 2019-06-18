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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.06.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Pişkinliğin böylesi pes dedirtti

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İstanbul Ümraniye’de site bahçesinden 30 saniyede motosiklet çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaklaşık 80 bin lira değerindeki motosikleti çalan pişkin hırsızlar, motosikletin sahibini arayarak para istediler. Hırsızlık mağduru vatandaş, çevrede benzer hırsızlık olaylarının yaşandığını söyledi.

Ümraniye’de bulunan bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan motosiklet, önceki gün sabah saatlerinde 2 kişi tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, 2 zanlının siteye başka bir motosikletle gelip otomatik kapıyı kırarak açtıkları, sonrasında da 30 saniye içinde park halindeki motosikleti çaldıkları görülüyor. Görüntülerde siteye geldikleri motosikletle bahçeye giren 2 zanlıdan biri motosikletten iniyor ve hedef aldıkları motosikleti 30 saniye gibi kısa bir sürede çalıştırarak siteden gayet rahat tavırlarla uzaklaşıyor.

Oto iklimlendirme işiyle uğraşan ve motosikleti hırsızların hedefi olan Muhammet Duman ise İHA’ya konuştu. Motosikletini park ettiği yerde bulamayan Duman, olayı şu sözlerle anlattı:
“Sabah saat 06.00 sularında 2 kişi motosikletle siteye geliyor. Sitenin otomatik kapısını kırıp içeri giriyor ve motoru 30 saniye içerisinde alıp götürüyor. Şikayetçi olduk. Emniyet güçlerinin çalışmalarından detaylı şekilde haberimiz yok ama bizim motor gruplarından arkadaşlarımız hırsızlığı tespit etme gibi bir aşamadalar şu anda. Muhtemelen hırsız tespit edildi. Lakin tam olarak emin değiliz, emin olur olmaz emniyet güçlerine bildireceğiz.” 

Kısa süre önce arkadaşlarının, çalınan başka bir motosikletin hırsızıyla irtibata geçtiğini ve zanlının motosikleti geri vermek için para talep ettiğini anlatan Muhammet Duman, “Motosikletliler bu gibi durumlardan çok mağdur. Mağduriyetlerin bir şekilde ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Hiçbir şekilde bu konuda güvenliğimiz yok. Ne şekilde motorlarımıza bağlarsak bağlayalım, yaptığımız korumada başarılı olamıyoruz. Her halükarda istedikleri kilidi kırıp patlatabiliyorlar ve siteden, kapalı otoparktan dahi götürebiliyorlar. Geçen hafta bir arkadaşımızın başına böyle bir olay geldi. Hırsızı motorize ekip arkadaşlarımızla bulmamız sonucu bu hırsızla bağlantıya geçtik. Hırsız bizden para talep edip, ‘Motorunu tekrar geri alabilirsin’ gibi bir teklifte bulundu. Bu kadar ahlaksızca, emek hırsızları piyasada kol geziyor” diye konuştu.

Duman, çalınan motosikletinin piyasa değerinin yaklaşık 75 bin lira olduğunu söyledi.

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