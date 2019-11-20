Pişkin savunma! Vurdu, kör etti, ‘Zaten kördü’ dedi
Eski sevgilisi Y.O.’yu pompalı tüfekle yaralayıp bir gözünü kaybetmesine neden olan sanık Ömer Faruk A. mahkemede, “Y.O.’nun gözünün kaybetmesinin nedeni silahlı saldırı olayı değil. Daha önceden kördü” savunmasını yaptı.
Sanık Ömer Faruk A. hakkında, eski sevgilisi Y.O.’yu pompalı tüfekle vurarak gözünden yaraladığı için ‘kasten öldürme’ suçundan Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme, sanığa önce müebbet hapis cezası vermiş, ardından kasten öldürme eyleminin teşebbüs aşamasında kalması, haksız tahrik ve iyi hal indirimi yaparak 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de sanığa yapılan tahrik indirimini az bularak kararı bozmuştu. Bozma sonrasında davanın ikinci duruşması dün yapıldı. Duruşmada İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği ve Özgürlük için Hukukçular Derneği davaya katılma talebinde bulundular. Mahkeme, bu talepleri kabul etti.
‘AĞIRBAŞLI OLSAYDI...’
Sanık Ömer Faruk A., meslek örgütlerin davaya katılma talebine karşı çıkarken, avukatı Can Özbay’ın, “Ağırbaşlı bir kadına şiddet uygulanmış olsaydı katılma istemine bir diyeceğimiz olmazdı” sözleri tartışma yarattı.Y.O.’nun avukatı Kübra Ekmen ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini isteyerek, “Sanığın pişmanlığı yoktur. Dava açıldığından bu yana sanık birileri aracılığıyla müvekkilime mesaj göndererek tehditlerine devam etmektedir” dedi.
Tehdit mesajlarını kabul etmeyen Ömer Faruk A., “Y.O., gözündeki körlüğü benim yaptığımı söylüyor. Y.O.’nun gözü daha önceden arızalıydı” iddiasında bulundu. Mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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