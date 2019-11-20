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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ/ ANKARA
20.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Pişkin savunma! Vurdu, kör etti, ‘Zaten kördü’ dedi

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Pişkin savunma! Vurdu, kör etti, ‘Zaten kördü’ dedi

Eski sevgilisi Y.O.’yu pompalı tüfekle yaralayıp bir gözünü kaybetmesine neden olan sanık Ömer Faruk A. mahkemede, “Y.O.’nun gözünün kaybetmesinin nedeni silahlı saldırı olayı değil. Daha önceden kördü” savunmasını yaptı.

Sanık Ömer Faruk A. hakkında, eski sevgilisi Y.O.’yu pompalı tüfekle vurarak gözünden yaraladığı için ‘kasten öldürme’ suçundan Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme, sanığa önce müebbet hapis cezası vermiş, ardından kasten öldürme eyleminin teşebbüs aşamasında kalması, haksız tahrik ve iyi hal indirimi yaparak 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de sanığa yapılan tahrik indirimini az bularak kararı bozmuştu. Bozma sonrasında davanın ikinci duruşması dün yapıldı. Duruşmada İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği ve Özgürlük için Hukukçular Derneği davaya katılma talebinde bulundular. Mahkeme, bu talepleri kabul etti.

‘AĞIRBAŞLI OLSAYDI...’

Sanık Ömer Faruk A., meslek örgütlerin davaya katılma talebine karşı çıkarken, avukatı Can Özbay’ın, “Ağırbaşlı bir kadına şiddet uygulanmış olsaydı katılma istemine bir diyeceğimiz olmazdı” sözleri tartışma yarattı.Y.O.’nun avukatı Kübra Ekmen ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini isteyerek, “Sanığın pişmanlığı yoktur. Dava açıldığından bu yana sanık birileri aracılığıyla müvekkilime mesaj göndererek tehditlerine devam etmektedir” dedi.

Tehdit mesajlarını kabul etmeyen Ömer Faruk A., “Y.O., gözündeki körlüğü benim yaptığımı söylüyor. Y.O.’nun gözü daha önceden arızalıydı” iddiasında bulundu. Mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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