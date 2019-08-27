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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
27.08.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Pişkin hırsız! Hem çaldı hem de karnını doyurdu

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İstanbul Sultangazi'de bir kişi, girdiği pide fırınında çevredekilerin kendisini fark etmemesi için yerde süründükten sonra kasada bulunan 600 lira ile cep telefonunu çaldı. Pideleri yiyerek karnını da doyuran şüphelinin o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Olay, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 02.20 sıralarında, Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, İsmail Gün’e ait pide fırınına sürgülü camın kilidini kırarak girdi. Şüpheli, dışarıdan görmemeleri içinde yerde sürünerek kasanın bulunduğu yöne doğru ilerledi.

SOYGUN YAPARKEN KARNINI DA DOYURDU

İş yerinde dakikalarca kalan şüpheli, kasada ve sadaka kutusunda bulunan toplam 600 lira para ve iş yerine ait cep telefonunu aldı. Yaklaşık 40 dakika içeride kalan şüpheli, karnını da doyurdu. Karnını doyurduktan sonra ise iş yerinden ayrıldı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Pişkin hırsız Hem çaldı hem de karnını doyurdu

Pide fırınının sahibi İsmail Gün, "Kimliği belirsiz bir kişi gece içeri giriyor. İçeride kasamızda bulunan bir miktar paramızı alıyor. Aldıktan sonra dükkanımıza müşterilerimiz tarafından sipariş verilen cep telefonunu alıp gidiyor. Olayın yaşandığı günden beri mağduruz. Cep telefonunda bulunan hat bizim adımıza değil. Başka bir arkadaşımızın adına kayıtlı. Kendisi de burada olmadığı için dükkanımız teklemiş durumda, siparişlerimiz baya aksamış durumda. Maddi yönden aldığı 600 lira ama geride bıraktığı zarar 3-4 bin TL’yi buldu.

Pişkin hırsız Hem çaldı hem de karnını doyurdu

Bizim döner camımız var. O camı açıp, sürünerek içeri girip olayı gerçekleştiriyor. Sadaka kutusunda bulunan paraları da alıyor. İçeride kaldığı sürece içinde kendi karnını doyurmuş. Kaşardır, sucuktur, koladır ciddi anlamda kendince bir şeylerle uğraşmış" dedi. Polis, görüntülerdeki kişinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

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