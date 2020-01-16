Pırlanta yüzülerinin çalındığını söylemişti... Gerçek çok farklı çıktı!

Sivas’ta bir şahıs Galericiler Sitesi içerisinde park halinde bulunan lüks aracından yaklaşık değeri 70 bin lira olan 3 pırlanta yüzüğün çalındığını iddia ederek durumu polis ekiplerine bildirmişti.

Polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemelerin ardından hırsız veya hırsızların bulunması için çalışma başlatılmıştı. Ancak yüzüklerin çalındığını düşünen şahıs, 3 adet yüzüğü evinde buldu.





Tekrar polise başvurup, kayıp yüzükleri bulduğunu belirterek ifadesini yeniledi.