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İHA-DHA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 15:21,Son Güncelleme:/

Pırlanta yüzülerinin çalındığını söylemişti... Gerçek çok farklı çıktı!

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Pırlanta yüzülerinin çalındığını söylemişti... Gerçek çok farklı çıktı!

Sivas'ta lüks cipinden 70 bin lira değerindeki 3 adet pırlanta yüzüğün çaldığını düşünerek polise başvuran şahıs yüzükleri evinde buldu.

Sivas’ta bir şahıs Galericiler Sitesi içerisinde park halinde bulunan lüks aracından yaklaşık değeri 70 bin lira olan 3 pırlanta yüzüğün çalındığını iddia ederek durumu polis ekiplerine bildirmişti.

Pırlanta yüzülerinin çalındığını söylemişti... Gerçek çok farklı çıktı

 Polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemelerin ardından hırsız veya hırsızların bulunması için çalışma başlatılmıştı. Ancak yüzüklerin çalındığını düşünen şahıs, 3 adet yüzüğü evinde buldu.

Pırlanta yüzülerinin çalındığını söylemişti... Gerçek çok farklı çıktı

Tekrar polise başvurup, kayıp yüzükleri bulduğunu belirterek ifadesini yeniledi.

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