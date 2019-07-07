Pırlanta gibi denizler için çalışacak
Zen Pırlanta, Deniz Temiz Derneği/TURMEPA’nın ‘Mavi Kıyılar’ projesi kapsamında Marmaris Hisarönü Körfezi’nde hizmet veren D-Marin adlı atık toplama teknesinin sponsorluğunu üstlendi.
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş ile Zen Pırlanta ve TURMEPA Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş ortak gerçekleştirdikleri basın toplantısında Mavi Kıyılar projesini anlattı. TURMEPA D-Marin teknesi Marmaris’e bağlı Hisarönü Körfezi’nde 17 koyda hizmet veriyor. TURMEPA’nın atık toplama filosuna 2018 yılında eklenen tekne, Hisarönü Körfezi’nde aralarında Bencik Koyu, Tavşanbükü, Tavşan Adası, Karasüleyman Bükü, İnbükü, Çubucak, Kale Adası, Orhaniye Koyu, Kargı Adası, Selimiye Koyu, Kameriye Adası’nın bulunduğu 17 koyda yat ve turistik teknelerden sıvı atık topluyor.
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, toplantıda “Temel hedefimiz kirletmemeyi öğretmek, çocuklardan başlayarak toplumun geneline bilinç ve farkındalık aşılamak” dedi. Kaptanoğlu, son 3 yıldır ‘Sıfır Atık Hareketi’nin de bir parçası olarak özellikle eğitim ve atık toplama faaliyetleriyle bu harekete katkı sağlamak için çalıştıklarını anlattı ve 6 atık toplama teknesiyle 36 milyon litre sıvı atık topladıkları bilgisini verdi.
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