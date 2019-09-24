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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Pırlanta gibi denizler için

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
Pırlanta gibi denizler için

DenizTemiz Derneği/TURMEPA, altı tekneden oluşan atık toplama filosuyla bugüne kadar 36 milyon litre sıvı ve 2 milyon kilogram katı atığın denize karışmasını önledi. Filoya bu sezon katılan TURMEPA D-Marin teknesi, Marmaris Hisarönü Körfezi’ndeki 707 yat ve turistik tekneden 300 bin litre atık toplayarak 2 milyon 750 bin litre deniz suyunun temiz kalmasını sağladı.

DENİZTEMİZ Derneği/TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, atık toplama filosunun en yeni üyesini derneğe bağışlayan D-Marin’in Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Altan’a bir teşekkür plaketi sundu. D-Marin’in özel olarak yaptırdığı ve yaklaşık 750 bin liraya mal olan tekne, 11.5 metre boyunda, 3.8 metre genişliğinde, 11 bin litre pis su kapasitesi, 400 litre sintine suyu ve 1 ton yüzer atık toplama kapasitesine sahip. TURMEPA D-Marin’in sezon sonuna kadar atık toplayacağı tekne sayısının bini bulması bekleniyor. Tekne büyük-küçük, az ya da çok demeden çağrı yapan teknelere yanaşarak atığını alıyor.

EĞİTİM ŞART!

DenizTemiz Derneği/TURMEPA’nın 25 yıldır denizleri korumak için çalıştığını belirten Kaptanoğlu, “Destekçilerimiz olmadan bu mücadeleye hız vermemiz mümkün değildi. Bazı yatırımları yapmak coğrafi olarak çok zor olabiliyor. Eğitim önemli, yapmayalım, atmayalım. Ancak imkânsızlıklar varsa, doğru şeyi yapabilmeleri için insanlara yardımcı olmak gerekiyor” dedi. Didim, Turgutreis ve Göcek’te 5 yıldır ‘Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız’ projesiyle 833 çocuğa eğitim verdiklerini de anlatan Kaptanoğlu, “İki yıldır sıfır atığa yoğunlaştık. Toplamda 11 bin 33 çocuğa ulaşmışız. Bu yıl Türkiye genelinde 16 bin öğretmeni de eğittik ve eğitmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

ATIKLARINI DÖKÜP GİDİYORLAR

Hisarönü’ndeki koyların çok değerli ve önemli olduğunu belirten D-Marin Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Altan, “Büyük teknelerin çoğu marinalara gitmiyorlar. Koylarda demir atıp kalıyor, geceliyorlar. Bütün atıklarını oraya boşaltıp gidiyorlar. Ertesi günü sahillerdeki durumu görseniz bir fecaat” dedi. Son yıllarda çevre felaketlerinin sıklıkla yaşanmasının konunun herkes için önemini gösterdiğini belirten Altan, “Çevre konusunda da kurumların üzerine düşen her türlü fedakârlığı ciddiyetle yapması gerektiğini düşünüyoruz. Kurum olarak doğal hayatı destekleyen alt yapı sistemleri ve ekolojik dengeyi gözeterek verdiğimiz hizmetlerin yanı sıra 2007 yılından bu yana TURMEPA’nın üyelerinden biriyiz” dedi.

Öte yandan denizcilik ve enerji firması Wärtsilä da TURMEPA’ya yine denizden özellikle plastik toplayan Seabin bağışladı. TURMEPA da diğer marinalara örnek olması için Seabin’i D-Marine’e hibe etti. Avustralyalı sörfçü Pete Ceglinski tarafından geliştirilen ve 20 kg’a kadar atık taşıyabilen Seabin her gün ortalama 1.5 kg atık toplayabiliyor. Bu da yılda 20.000 plastik şişe ve 83.000 plastik torba toplayabildiği anlamına geliyor.

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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