Pınar Kaynak’ın katili ortaya çıktı mı? Pınar Kaynak cinayetinde adı geçen Arın kim?

Türkiye’nin kanını donduran Pınar Kaynak olayı Müge Anlı programıyla yeniden gündeme geldi. Trabzon'da elleri zincirle bağlanan, göğsünden bıçaklanan ve başı taşla ezilerek vahşice öldürülen genç kadının katil ya da katilleri hala bulunamadı. Ocak ayından bu yana programa konu olan cinayetle ilgili her geçen gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. İşte Pınar Kaynak cinayetinde son durum...

Dava ertelendi



Trabzon'da işkence edilerek öldürülen 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak cinayetindeki iki tutuksuz sanık Nuri ve Arın'ın yargılandığı davanın 10. duruşması yapıldı. Pınar Kaynak'ın son gecesini geçirdiği Arın ve Nuri tutuksuz yargılanacak. Pınar Kaynak davasında bir sonraki duruşma 17 Mart'ta görülecek.

Görgü tanıdığının açıklamaları

Görgü tanığı Nazır Usta, Pınar'ın öldüğü geceye dair önemli bilgiler verdi. Olay gününü anlatan Nazır Bey, talihsiz genç kadının ağlayarak yolda yürüdüğünü arkadan gelen bir binek araçtan inen bir kişinin kadını zorla arabaya bindirdiğini söyledi. Ailevi mesele sandığı için polisi aramadığını belirten Nazır Bey, olayı ertesi gün gazetelerde okuduğu söyledi.



Pınar'ın annesi Arın'ı mı koruyor?

Pınar'ın, annesi İrfan Hanım'ın sevgilisi tarafından 13 yaşında tecavüze uğradığını iddiası gündeme gelmişti. Pınar Kaynak, cinayetinden tutuklanıp 2 yıl sonra serbest bırakılan Arın ile de Pınar'ı annesinin tanıştığı öne sürülmüştü. İrfan Hanım, Arın ile sosyal medyadan tanıştığını iddia etse de görgü tanıkları ikilinin gazinoda görüldüklerini söylemişti. İddiaları reddeden İrfan Hanım'ın Arın'ı korumak adına bildiklerini sakladığı üzerinde duruldu.

Pınar Kaynak olayı nedir?

Olay, 15 Ağustos 2017'de Çukurçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından çıplak kadın cesedi bulundu. Göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilerek öldürülen kadının Pınar Kaynak olduğu belirlendi.