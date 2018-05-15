Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Pınar Aydınlar tutuklandı

    Pınar Aydınlar tutuklandı

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    15.05.2018 - 17:22 | Son Güncelleme:

    Almanya’dan Türkiye’ye giriş yapan Pınar Aydınlar, Atatürk Havalimanı'nda pasaportuna el konularak gözaltına alındı. Daha önce aldığı 10 aylık hapis cezası bulunan Aydınlar tutuklanarak Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevine götürüldü.

    Pınar Aydınlar tutuklandıArif Sağ’ın eski gelini Pınar Aydınlar ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan kesinleşen 10 aylık hapis cezası nedeniyle havalimanında gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen HDP PM üyesi ve sanatçı Aydınlar’ın avukatı Murat Arksak 7,5 ay hapis yatacağını söyledi. Aydınlar sosyal medya hesabından, “Ülkemin zindanlarını Avrupa’nın süslü sokaklarına değişmem” sözlerini paylaştı.

    HDP PM üyesi Pınar Aydınlar 2015 yılında Halkların Demokratik Partisi’nden  (HDP) İzmir Milletvekilliği için aday olduğu dönemde seçim çalışmalarında yaptığı konuşmalar nedeniyle terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Avukatı Bölge Adliye Mahkemesi’ne giderek kararı temyiz etti. Yerel mahkemenin kararı burada bozularak 10 aya düşürüldü. Cezası kesinleşen Aydınlar geçtiğimiz günlerde Almanya’ya gitti. İnfazı gerçekleştirilemeyince hakkında yakalama kararı çıkarılan Aydınlar dün Türkiye’ye geri döndü. Atatürk Havalimanı'na geldiğinde pasaport noktasına geçen Aydınlar burada gözaltına alındı. Bakırköy Adalet Sarayı Taşra İmalat ve İnfaz Bürosu’nda yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Hürriyet’e konuşan Aydınlar’ın avukatı Murat Arksak, “Pınar Hanım yurtdışındaki konserleri nedeniyle gelememişti. Bugün Bakırköy Cezaevi’ne gönderildi. 7,5 ay hapis yatacak. Konuya ilişkin ifade özgürlüğü kapsamında Anayasa Mahkemesi’ne başvuru da yaptım.” dedi.

    PINAR AYDINLAR KİMDİR?

    1979 İstanbul doğumlu olan Pınar Aydınlar, aslen Erzurum’un Aşkale ilçesinden. 1995 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nı kazandı ve Temel Bilimler Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında Türkü Söylemek Lazım adlı ilk solo albümünü çıkardı. Daha sonra 2007 yılında Kırmızı Gül ve son olarak 2011 yılında Mavi Bir Düş adlı albümlerini müzikseverlerle paylaştı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP'den milletvekili adayı olan Aydınlar, İzmir’de yaptığı bir konuşmadan dolayı 10 ay hapis cezası almıştı.

    Pınar Aydınlar tutuklandı

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (15.05.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: tutuklandı , Bakırköy Kadın Cezaevi , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri