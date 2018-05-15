Pınar Aydınlar tutuklandı

Arif Sağ’ın eski gelini Pınar Aydınlar ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan kesinleşen 10 aylık hapis cezası nedeniyle havalimanında gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen HDP PM üyesi ve sanatçı Aydınlar’ın avukatı Murat Arksak 7,5 ay hapis yatacağını söyledi. Aydınlar sosyal medya hesabından, “Ülkemin zindanlarını Avrupa’nın süslü sokaklarına değişmem” sözlerini paylaştı.

HDP PM üyesi Pınar Aydınlar 2015 yılında Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) İzmir Milletvekilliği için aday olduğu dönemde seçim çalışmalarında yaptığı konuşmalar nedeniyle terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Avukatı Bölge Adliye Mahkemesi’ne giderek kararı temyiz etti. Yerel mahkemenin kararı burada bozularak 10 aya düşürüldü. Cezası kesinleşen Aydınlar geçtiğimiz günlerde Almanya’ya gitti. İnfazı gerçekleştirilemeyince hakkında yakalama kararı çıkarılan Aydınlar dün Türkiye’ye geri döndü. Atatürk Havalimanı'na geldiğinde pasaport noktasına geçen Aydınlar burada gözaltına alındı. Bakırköy Adalet Sarayı Taşra İmalat ve İnfaz Bürosu’nda yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Hürriyet’e konuşan Aydınlar’ın avukatı Murat Arksak, “Pınar Hanım yurtdışındaki konserleri nedeniyle gelememişti. Bugün Bakırköy Cezaevi’ne gönderildi. 7,5 ay hapis yatacak. Konuya ilişkin ifade özgürlüğü kapsamında Anayasa Mahkemesi’ne başvuru da yaptım.” dedi.

PINAR AYDINLAR KİMDİR?

1979 İstanbul doğumlu olan Pınar Aydınlar, aslen Erzurum’un Aşkale ilçesinden. 1995 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nı kazandı ve Temel Bilimler Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında Türkü Söylemek Lazım adlı ilk solo albümünü çıkardı. Daha sonra 2007 yılında Kırmızı Gül ve son olarak 2011 yılında Mavi Bir Düş adlı albümlerini müzikseverlerle paylaştı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP'den milletvekili adayı olan Aydınlar, İzmir’de yaptığı bir konuşmadan dolayı 10 ay hapis cezası almıştı.

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