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    Pilottan 10 yıl sonra korkunç itiraf

    Hürriyet Haber
    15.04.2018 - 14:27 | Son Güncelleme:

    Erdoğan Akbaş'ın cansız bedeni 2008 yılında Antalya'da bir kayanın kovuğunda bulunmuş, cinayeti işleyen kişi ya da kişiler bulunamamıştı.10 yıl sonra jandarma ekiplerine gelen ihbar, katilin cinayeti itiraf etmesine neden oldu: Boğarak öldürdüm. Sonraki günlerde de cenazesine katıldım, çok pişmanım, vicdan azabı çekiyorum

    Antalya Döşemealtı’na bağlı Dağbeli bölgesindeki dağlık alanda 2008 yılında bir kayanın kovuğunda erkek cesedi bulundu. Araştırmada, boğularak öldürüldüğü belirlenen kişinin Kemer’de turizmle uğraşan 23 yaşındaki Erdoğan Akbaş olduğu belirlendi. O dönem yapılan çalışmalarda cinayeti işleyen kişi ya da kişiler bulunamamıştı.

    İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerine giden bir bilgi, 10 yıl önce işlenen cinayetin dosyasının tozlu raftan inmesine neden oldu. Özel bir ekip kuran jandarma, teknik çalışmalar yaparak o dönem bölgede bulunan kişileri tespit etti. Özel bir havayolu şirketinde pilot olan Asım Onur C. ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul’dan Antalya’ya götürülen pilot, cinayeti itiraf etti.

    CENAZESİNE KATILMIŞ

    10 yıldır vicdan azabı çektiğini anlatan Asım Onur C. ifadesinde şunları söyledi: “Her gece rüyama giriyor. Aramızda alacak-verecek meselesi vardı. O gün o bölgede dolaşırken aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Sonraki günlerde de cenazesine katıldım, çok pişmanım, vicdan azabı çekiyorum.”

    Pilot, jandarma sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (Habertürk)

     

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    Etiketler: erdoğan akbaş cinayeti , Cinayet , katil zanlısı pilot , gündem
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